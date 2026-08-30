Майк Пери извади рамото си и загуби с ТКО

Бойната седмица на Майк Пери стана още по-кошмарна, след като той извади рамото си и загуби с технически нокаут в първия рунд от приелия двубоя в последния момент Брандън Дженкинс на галавечерта Brand Duel в Орландо в събота вечер.

След като Дилън Данис се оттегли само два дни преди събитието, Пери прие двубоя срещу Дженкинс с минимално предизвестие. Още в началото на първия рунд обаче рамото му излезе от ставата. Срещата продължи, но не беше необходимо много време на Дженкинс, за да нанесе завършващия удар – тежък ритник в тялото, последван от граунд енд паунд.

Mike Perry's shoulder pops out and tries to fight through it — but it was too much, and Brandon Jenkins comes through with the MASSIVE UPSET win in the Duel Arena 1 main event



🎥 @MikeHeck_JR pic.twitter.com/gLg0AfrXFq — MMA Fighting (@MMAFighting) August 30, 2026

„Колко беше предизвестието – 15 часа?“, заяви Дженкинс след победата. „Изобщо не се поколебах, знаех, че ще дойда. Обадиха ми се и казах „да“. Поисках Нейт Диас, но получих Майк Пери. Надявам се следващият ми двубой да бъде срещу Нейт Диас.“

Пери атакува още от самото начало, но Дженкинс го принуди да отстъпи с отлично изпълнен въртящ лакът назад. Тъкмо когато започваше да набира инерция, Пери отвърна с комбинация от удари, завършена с тежък ляв, който намери чисто целта.

По време на една от размените Пери направи болезнена гримаса, след като рамото му очевидно излезе от ставата. Дженкинс веднага атакува с ритник в тялото, който изпрати „Краля на насилието“ на пода.

Повторенията показаха, че контузията на Пери е резултат от изключително необичаен инцидент. Той се държеше за Дженкинс с лявата ръка, докато нанасяше десни ъперкъти, но именно лявото му рамо излезе от ставата.

Вместо да прекрати двубоя заради травмата, реферът позволи срещата да продължи, а Дженкинс не спря да атакува. Той нанесе още един жесток ритник в тялото, който отново стовари Пери на пода.

Дженкинс го последва долу и продължи да го засипва с удари, докато реферът не прецени, че е видял достатъчно. Двубоят беше прекратен 2:38 минути след началото на първия рунд.

Пери остана на пода в продължение на няколко минути. Медицинският екип се погрижи за него и се опита да намести рамото му, докато боецът се гърчеше от болка.

Това е изключително злощастен завършек за Пери, който първоначално подписа договор за двубой срещу Данис. В крайна сметка той получи сериозна контузия и загуби от нов съперник, определен само 48 часа преди събитието.

Все още не е ясно колко дълго травмата в рамото ще държи Пери извън състезанията. Неговата вечер приключи с поражение, докато Дженкинс постигна най-голямата победа в кариерата си.

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