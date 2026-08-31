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Локо (София) на Любо Пенев гостува в Русе в търсене на първа победа през сезона

  • 31 авг 2026 | 07:40
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Локо (София) на Любо Пенев гостува в Русе в търсене на първа победа през сезона

Дунав и Локомотив (София) се изправят един срещу друг в сблъсък от 7-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на Градския стадион в Русе е от 19:00 часа и ще бъде ръководен от Венцислав Митрев.

Двата отбора се намират в дъното на класирането - "железничарите" са последни с едва две спечелени точки, а "драконите", които имат една повече в актива си, заемат 12-ото място. Тимът на Любослав Пенев направи равенства срещу Ботев (Пловдив) и Славия и все още търси първата си победа през сезона. От началото на кампанията домакините пък записаха един успех и пет поражения, а надеждата им е, че днес ще зарадват своите привърженици с нови три точки.

Столичани обаче са с мач по-малко от своя противник, тъй като този срещу ЦСКА, който трябваше да се изиграе миналия уикенд, беше отложен заради участието на "армейците" в евротурнирите.

Преди три дни Локомотив се подсили с конгоанския нападател Катулунди Кати, който обаче все още няма работна виза и най-вероятно ще бъде на разположение чак след паузата за националните отбори.

Локомотив (София) подсили атаката си
Локомотив (София) подсили атаката си

Дунав (Русе) - Локомотив (София)

Начало: 19:00 часа
Съдия: Венцислав Митрев
Стадион: Градски стадион, Русе

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