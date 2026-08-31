Хари Магуайър: Маркъс Рашфорд ще бъде ключов играч за нас

Централният защитник на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър изрази увереност, че съотборникът му Маркъс Рашфорд ще играе важна роля за отбора през настоящия сезон.

Нападателят, който е на 28 години, записа първия си старт във Висшата лига за „червените дяволи“ от 21 месеца насам. Това се случи при домакинската победа с 5:2 над новака Ипсуич на „Олд Трафорд“ в неделя, като Рашфорд допринесе за обрата в полза на своя тим.

Преди завръщането си в Юнайтед английският национал прекара периоди под наем в Астън Вила и Барселона след разногласия с бившия мениджър на клуба Рубен Аморим.

„Той е огромен талант и винаги представлява заплаха за противника. Ако Маркъс иска да бъде тук, да работи, да се развива и да помага на отбора, разбира се, че ще го приемем. Той може да постигне още много, ако го поддържаме във форма, щастлив, мотивиран и гладен“, заяви Магуайър пред британските медии в понеделник.

„Той е страхотен актив за нас. Не трябва да забравяме, че има прекрасна кариера в Юнайтед и е неразделна част от клуба. Маркъс се завърна и ние сме развълнувани да го имаме в състава“, добави защитникът.

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Снимки: Imago