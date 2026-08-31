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Хари Магуайър: Маркъс Рашфорд ще бъде ключов играч за нас

  • 31 авг 2026 | 20:30
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Централният защитник на Манчестър Юнайтед Хари Магуайър изрази увереност, че съотборникът му Маркъс Рашфорд ще играе важна роля за отбора през настоящия сезон.

Нападателят, който е на 28 години, записа първия си старт във Висшата лига за „червените дяволи“ от 21 месеца насам. Това се случи при домакинската победа с 5:2 над новака Ипсуич на „Олд Трафорд“ в неделя, като Рашфорд допринесе за обрата в полза на своя тим.

Преди завръщането си в Юнайтед английският национал прекара периоди под наем в Астън Вила и Барселона след разногласия с бившия мениджър на клуба Рубен Аморим.

„Той е огромен талант и винаги представлява заплаха за противника. Ако Маркъс иска да бъде тук, да работи, да се развива и да помага на отбора, разбира се, че ще го приемем. Той може да постигне още много, ако го поддържаме във форма, щастлив, мотивиран и гладен“, заяви Магуайър пред британските медии в понеделник.

„Той е страхотен актив за нас. Не трябва да забравяме, че има прекрасна кариера в Юнайтед и е неразделна част от клуба. Маркъс се завърна и ние сме развълнувани да го имаме в състава“, добави защитникът.

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Снимки: Imago

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