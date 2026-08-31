Карик: Бяхме безмилостни във важните моменти

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик имаше поводи за радост след успеха с 5:2 над Ипсуич на „Олд Трафорд“. Наставникът изрази огромно задоволство от реакцията на „червените дяволи“, които показаха характер и се вдигнаха след шокиращата загуба от Хъл Сити в първия кръг.

„На полувремето просто им показах няколко неща на екрана и им посочих малките пространства, които трябва да атакуваме. Смятам, че в голяма степен контролирахме играта. Имаше единични ситуации, в които те имаха шансове — при защитаването на нашия корнер през средата и веднъж или два пъти при ситуации един срещу един по крилата. Изключвайки това, бяхме прилични, без да сме в най-добрата си светлина. През второто полувреме обаче момчетата излязоха с допълнителна искра и по-високо качество. Все още търсим начина да бъдем в оптимална форма в този ранен етап от сезона, но през втората част я намерихме. Изключително щастлив съм от начина, по който завърши срещата“, коментира Карик.

Специалистът засипа с похвали капитана Бруно Фернандеш, който изригна с хеттрик, както и младия халф Коби Мейну, записал първия си старт за сезона.

Ман Юнайтед се развихри след почивката и осъществи впечатляващ обрат срещу Ипсуич, Фернандеш отново герой

„Бруно беше страхотен днес. Той напълно заслужено ще обиере всички овации. Като отбор обаче видяхме много добри индивидуални представяния в общата картина. Коби Мейну също беше фантастичен. Беше хубаво да се завърне у дома и да играе с подобно самочувствие. Имаме късмета да разполагаме с наистина силна халфова линия и можем да разчитаме на различни играчи в различни моменти“, каза още англичанинът.

Той допълни, че най-много го радва спокойствието и безмилостната ефективност пред гола.

„Във футбола се случват обрати. Опитваш се да направиш най-доброто, за да спреш съперника, но понякога нещата се обръщат срещу теб. Един сезон е пълен с трудни моменти – въпросът е как се справяш с тях. Днес бяхме спокойни, когато трябваше да запазим хладнокръвие, и бяхме напълно безмилостни, когато се появиха чистите възможности“, завърши Карик.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages