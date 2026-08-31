Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Карик: Бяхме безмилостни във важните моменти

Карик: Бяхме безмилостни във важните моменти

  • 31 авг 2026 | 04:54
  • 174
  • 0

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Майкъл Карик имаше поводи за радост след успеха с 5:2 над Ипсуич на „Олд Трафорд“. Наставникът изрази огромно задоволство от реакцията на „червените дяволи“, които показаха характер и се вдигнаха след шокиращата загуба от Хъл Сити в първия кръг.

„На полувремето просто им показах няколко неща на екрана и им посочих малките пространства, които трябва да атакуваме. Смятам, че в голяма степен контролирахме играта. Имаше единични ситуации, в които те имаха шансове — при защитаването на нашия корнер през средата и веднъж или два пъти при ситуации един срещу един по крилата. Изключвайки това, бяхме прилични, без да сме в най-добрата си светлина. През второто полувреме обаче момчетата излязоха с допълнителна искра и по-високо качество. Все още търсим начина да бъдем в оптимална форма в този ранен етап от сезона, но през втората част я намерихме. Изключително щастлив съм от начина, по който завърши срещата“, коментира Карик.

Специалистът засипа с похвали капитана Бруно Фернандеш, който изригна с хеттрик, както и младия халф Коби Мейну, записал първия си старт за сезона.

Ман Юнайтед се развихри след почивката и осъществи впечатляващ обрат срещу Ипсуич, Фернандеш отново герой
Ман Юнайтед се развихри след почивката и осъществи впечатляващ обрат срещу Ипсуич, Фернандеш отново герой

„Бруно беше страхотен днес. Той напълно заслужено ще обиере всички овации. Като отбор обаче видяхме много добри индивидуални представяния в общата картина. Коби Мейну също беше фантастичен. Беше хубаво да се завърне у дома и да играе с подобно самочувствие. Имаме късмета да разполагаме с наистина силна халфова линия и можем да разчитаме на различни играчи в различни моменти“, каза още англичанинът.

Той допълни, че най-много го радва спокойствието и безмилостната ефективност пред гола.

„Във футбола се случват обрати. Опитваш се да направиш най-доброто, за да спреш съперника, но понякога нещата се обръщат срещу теб. Един сезон е пълен с трудни моменти – въпросът е как се справяш с тях. Днес бяхме спокойни, когато трябваше да запазим хладнокръвие, и бяхме напълно безмилостни, когато се появиха чистите възможности“, завърши Карик.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Божинов и Пиза с първа победа за сезона

Божинов и Пиза с първа победа за сезона

  • 31 авг 2026 | 00:17
  • 1057
  • 0
Парис Брунер донесе победата на Монако над Марсилия в мач, който живо интересува Левски и ЦСКА

Парис Брунер донесе победата на Монако над Марсилия в мач, който живо интересува Левски и ЦСКА

  • 30 авг 2026 | 23:56
  • 1020
  • 0
Отново Фратези и отново 1:0 за Лацио

Отново Фратези и отново 1:0 за Лацио

  • 30 авг 2026 | 23:43
  • 1111
  • 1
Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

  • 30 авг 2026 | 23:39
  • 8806
  • 2
Балов пропусна победа на Цървена звезда над Земун

Балов пропусна победа на Цървена звезда над Земун

  • 30 авг 2026 | 23:27
  • 1473
  • 0
Петков и Георгиев изгледаха от пейката равенство на Кифисия и АЕК

Петков и Георгиев изгледаха от пейката равенство на Кифисия и АЕК

  • 30 авг 2026 | 23:11
  • 1530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

Ефектни голове и “тики-така”: ЦСКА показа класа, притисна лидерите Левски и Лудогорец

  • 30 авг 2026 | 23:10
  • 85910
  • 386
Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

Щур мач на "Колежа"! Левски за малко да допусне изравняване от 2:0

  • 30 авг 2026 | 20:55
  • 119356
  • 381
Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

Христо Янев за виковете "оставка": Изключително трудно ни е!

  • 30 авг 2026 | 23:34
  • 9686
  • 46
Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

Янев чу от медиите за Дани Карвахал и каза: Говорим си небивалици

  • 30 авг 2026 | 23:59
  • 10365
  • 18
Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

Лудогорец с нова грешна стъпка! Куп пропуски лишиха "орлите" от победа на "Коритото"

  • 30 авг 2026 | 20:52
  • 54933
  • 107
Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

Интер прекали с пропуските, но все пак си тръгна доволен от Сардиния

  • 30 авг 2026 | 23:39
  • 8806
  • 2