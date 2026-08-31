Сонг Ядонг: Нокаутът над Умар Нурмагомедов в е най-добрият момент в живота ми

Сонг Ядонг е на върха на щастието.

В събота Сонг постигна най-голямата победа в кариерата си, нокаутирайки Умар Нурмагомедов в главното събитие на UFC Шанхай. Това не само беше огромна изненада, но и го върна директно в битката за титлата в категория до 61 кг, като всичко това се случи в родната му страна. Разбираемо, след мача „Кунг-фу хлапето“ беше в екстаз от победата.

„Невероятно. Чувствам се невероятно“, заяви Сонг пред UFC on Paramount+. „Чувствам, че това е най-добрият момент в живота ми, точно сега. Нокаутирах Умар. Всички казваха, че той е най-добрият боец и има много добра борба. Всички говореха, че е бъдещ шампион. Вижте какво стана? Нокаутирах го. Толкова се гордея със себе си.“

Сонг беше считан за огромен аутсайдер преди двубоя, като мнозина вярваха, че Нурмагомедов е следващият шампион в категория „петел“. Сонг обаче неутрализира играта на Нурмагомедов на земя в първия рунд, а във втория повали руския боец с перфектно пласиран ъперкът, точно когато Нурмагомедов се наведе за пореден опит за събаряне. Сонг разкри, че това е бил планът от самото начало.

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„Тук искам да благодаря на моя отбор, Тийм Алфа Мейл, и на Руди Ернандес“, каза Сонг. „Руди е моят треньор по бокс и той ми каза преди мача: „Можеш да приключиш този човек с ъперкът“. В ума ми имаше един ъперкът, който търсех. Ето го!"

Тази победа е втора поредна за Сонг след загубата му с решение от Шон О'Мали през януари и го поставя в краткия списък с претенденти за следващия мач за титлата в категория петел. Шампионът Пьотр Ян и Мераб Двалишвили ще разрешат съперничеството си с трети двубой на UFC 333 през октомври, а О'Мали вероятно ще чака победителя. Сега изглежда, че Сонг е следващият на опашката, което означава, че може да получи нов шанс срещу Ян, който го победи с решение през 2024 г. – нещо, което Сонг би искал.

„Искам реванш с Пьотр, защото се бихме преди две години“, каза Сонг. „Бях твърде млад, твърде прибързан. Но чувствам, че [загубих] с много малко. Мога да спечеля този мач. Така че, ако има реванш, вярвам, че мога да го нокаутирам.“

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