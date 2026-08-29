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Китаец шокиращо нокаутира Нурмагомедов

  • 29 авг 2026 | 16:59
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Китаец шокиращо нокаутира Нурмагомедов

Сун Ядун разгроми Умар Нурмагомедов на UFC Шанхай и вече иска двубой за титлата.

Китайската звезда постигна най-голямата победа в кариерата си в главния мач на съботната галавечер. В началото на втория рунд Сун нокаутира Нурмагомедов с десен ъперкът и остави бившия претендент за титлата неподвижен върху пода на октагона.

В интервюто след двубоя Сун беше пределно ясен:

„Дайте ми мач за титлата!“

След направеното срещу Нурмагомедов трудно може да се оспори претенцията му. Сун отдавна е сред претендентите в категорията, но досега не беше побеждавал класиран съперник, намиращ се в разцвета на силите си. Той влезе в съботния мач като сериозен аутсайдер и изоставаше в съдийските карти след изпълнения с екшън първи рунд.

Нурмагомедов умело съчетаваше ударите и борбата си, но Сун премина през началната част без сериозни поражения и се защитаваше добре срещу опитите му за граплинг.

Подготовката и безстрашието на Сун се отплатиха във втория рунд. Той спря ранен опит за събаряне на Нурмагомедов, а по-късно избра съвършения момент за ъперкът, докато съперникът му се снижаваше за нова атака към краката.

Ударът попадна право встрани на челюстта на Нурмагомедов, разтърси главата му и мигновено го остави в безсъзнание.

Официалното време на прекратяването беше 1:48 минути след началото на втория рунд.

Това е втора поредна победа за Сун (24 победи, 9 загуби, 1 равенство и 1 двубой без резултат). Серията на Нурмагомедов (20-2) от два последователни успеха приключи, а надеждите му да получи още една възможност за титлата изглеждат все по-далечни.

Титлата на UFC в категория петел ще бъде заложена на UFC 333 на 24 октомври, когато шампионът Пьотр Ян ще се изправи срещу Мераб Двалишвили в трети двубой помежду им. След впечатляващата си победа Сун вече се намира в отлична позиция да бъде определен за резерва на шампионския мач или да изчака неговия победител.

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