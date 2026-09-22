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Денислав Златанов спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани

  • 22 сеп 2026 | 09:46
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Денислав Златанов спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани

Денислав Златанов спечели бронзов медал на Световното първенство по джудо за ветерани в Сараево, Босна и Херцеговина.

Треньорът на столичния Респект завоюва отличието в категория до 90 кг за възраст 39-44 години. Българинът победи в малкия финал бразилеца Рафаел Сампайо с "вадзари" след златна точка в продължението.

Преди това Златанов постигна три победи - над Ясмин Салихбегович (Босна и Херцеговина), Хикат Джабиев (Азербайджан), Грегори Тирез (Франция), а на полуфиналите загуби от друг французин - Луис Бокун, който взе сребро.

Други трима родни джудисти останаха на крачка от подиума - Ивайло Попов и Георги Георгиев се наредиха пети в категория до 73 кг в същата възраст. Евгени Генов е пети при 60-килограмовите във възрастова група 44-49 години. Христо Гайдаров (100 кг) е седми (35-39), Димитър Попов (81 кг) е девети (44-49).

На първенството участват 1350 състезатели от 65 нации. Във вторник надпреварата продължава, съобщават от БФ Джудо.

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