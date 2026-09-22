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Трима наши боксьори влизат в битка за медали днес

  • 22 сеп 2026 | 10:58
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Трима наши боксьори влизат в битка за медали днес

Европейското първенство по бокс в София навлиза в решителен етап. От днес в „Асикс Арена“ започват сблъсъци, чийто победи ще са със стойност на медал. Трима от националите ни също ще бъдат част от тях.

В следобедната сесия ни очакват две срещи, които могат да осигурят първите отличия за страната ни от шампионата. Около 15:15 часа на ринг Б ще боксира Хавиер Ибаниес (55 кг). Бронзовият медалист от Олимпийските игри в Париж ще се изправи срещу британеца Абдул Бъртън за място на полуфиналите и минимум бронз. 30-ина минути по-късно, на ринг А ще се качи Роселин Бачевски (90 кг). Той ще има много сериозно препятствие пред себе си, в лицето на Емануел Рейес. Испанецът е трети от Игрите в Париж и трикратен бронзов медалист от световни първенства.

Във вечерната сесия ще видим още един мач с българско участие. За медал ще боксира Алейна Мехмед, която ще се изправи срещу Ирина Луцак. Украинката е златна и сребърна медалистка от европейски първенства до 23 години. Мачът им ще се проведе около 19:00 часа на ринг Б.

Може да гледате срещите от Европейското първенство в „Асикс Арена“ на живо на онлайн сайта на БНТ.

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