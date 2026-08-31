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Официално: Бензема напусна Ал-Хилал

  • 31 авг 2026 | 17:46
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Официално: Бензема напусна Ал-Хилал

Карим Бензема вече не е част от Ал-Хилал. Както беше съобщено още вчера“, френският нападател се разделя със саудитския клуб след седмици на спекулации относно бъдещето му. Новината беше потвърдена от Ал-Хилал чрез официалните канали на клуба.

Астън Вила официално обяви трансфера на Уоткинс в Ал-Хилал, Бензема напуска саудитския клуб
Астън Вила официално обяви трансфера на Уоткинс в Ал-Хилал, Бензема напуска саудитския клуб

„Клуб Ал-Хилал постигна споразумение с французина Карим Бензема за прекратяване на договорните отношения между двете страни по взаимно съгласие след периода, в който той представляваше първия отбор на Ал-Хилал“, се казва в изявлението.

„Клубът оценява високо приноса на Бензема по време на престоя му в отбора, както и неговия професионализъм, отдаденост и лидерски дух, в допълнение към заслугите му на и извън терена. Изразяваме искрената си благодарност за времето, в което носеше фланелката на Ал-Хилал, и пожелаваме на Карим Бензема много успехи в следващия етап от кариерата му.“

Сега Бензема трябва да вземе решение за бъдещето си. Бившият играч на Реал Мадрид има няколко оферти, една от които е от МЛС, за да продължи кариерата си. Сигурно е, че той възнамерява да продължи да играе и няма намерение да се оттегля.

През последните часове стана ясно, че Габриел Мартинели е на практика договорен от Ал Хилал. Пристигането на нападателя раздвижи саудитския пазар, а Бензема се оказа един от засегнатите от трансферите на Мартинели и Уоткинс в отбора, воден от Симоне Индзаги. Името на Бензема се спрягаше за завръщане в Ал-Итихад и дори за други клубове като Ал-Шабаб.

Карим, който записа 10 гола и 5 асистенции в 16 мача за Ал-Хилал, се присъедини към клуба по-рано тази година от друг голям саудитски отбор – Ал-Итихад. На 38-годишна възраст този трансфер предизвика сериозен отзвук и дори провокира гнева на Кристиано Роналдо, който смяташе, че Ал-Хилал е облагодетелстван от правилата на трансферния пазар в Саудитска Арабия, което ощетява Ал-Насър.

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