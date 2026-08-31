Днес е таксиметров шофьор в Бърно, а някога пазеше за ЦСКА: Играл е с Пенев и е израснал със златното поколение на България

Надписът „ЦСКА София“ до огледалото за обратно виждане веднага привлича вниманието, но се оказва, че не е просто израз на фенска любов към българския гранд. Таксиметровият шофьор Любомир Ангелов Христов (60 години), който днес обикаля улиците на Бърно, някога е носил екипа на този клуб, а футболът го е срещнал с поколение, от което по-късно излизат едни от най-големите имена в българския спорт.

Интересното е, че всичко започва от волейбола. При споменаването на Европейското първенство той веднага се включва в разговора – роден е в България, знае добре какво означава този спорт за страната му и е особено горд с успехите на националния отбор.

„Волейбол? Уау! Аз съм от България. При нас се играе добър волейбол. Мъжете са световни вицешампиони.“

А след това, почти между другото, разкрива нещо напълно неочаквано.

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„Е, аз съм играл футбол. В ЦСКА София.“

И само за няколко мига надписът до огледалото придобива съвсем различно значение. Пред нас стои бивш вратар на ЦСКА, връстник на Любослав Пенев, човек, който помни поколението на Христо Стоичков и Емил Костадинов, но и спортист, чийто път, поне според неговия разказ, е бил сериозно променен от контузия в младостта.

Великият Любо Пенев на 60!

От крилото до вратата на ЦСКА

Той играе футбол до четиридесетте си години, но всичко започва много по-рано в София.

„Играх до 40-45-годишна възраст. ЦСКА София беше първият ми клуб. Първият ми треньор беше Яков Такови. Там беше и Цецо Атанасов, много добър треньор. Марош Лиев също ми беше треньор. Стоян Йорданов беше вратар, много добър.“

Интересно е, че не застава между гредите, защото от самото начало е искал да бъде вратар.

„Просто така се случи. В началото играех дясно крило, бях номер седем. Но веднъж нашият вратар го нямаше и аз застанах на вратата. Треньорът Жика Буреш каза, че съм добър и така останах на вратата.“

В ЦСКА остава до 17-18-годишна възраст. Тогава идва моментът, който променя посоката на кариерата му – чупи си крака.

„Бях на 18 години, когато си тръгнах. Счупих си крака. Беше тежко, но какво да се прави – животът продължава, трябва да играем.“

Пенев, Стоичков, Костадинов…

На въпроса дали без тази контузия е можел да направи по-голяма кариера, той не се колебае. В крайна сметка е достатъчно да се погледнат имената на играчите, с които е израснал.

„Можех. Играх с Любослав Пенев. Бяхме заедно в ЦСКА „Червено знаме“, а по-късно и в ЦСКА „Септемврийско знаме“. Любослав Пенев беше голям футболист, игра в Испания. Беше наистина мощен нападател.“

С Пенев са и едно поколение – и двамата са родени през 1966 г. А това е време, в което българският футбол има някои от имената, които по-късно ще бележат цяла ера.

„Там бяха и Стоичков, Любослав Пенев, Емил Костадинов… Това бяха много добри, мощни играчи.“

Неговият път не поема в същата посока, но футболът не може просто така да изчезне от живота му. Когато по-късно от София пристига в чешкия град Летовице, той отново се озовава край терена, само че в различна роля.

„Просто така исках. Не съм някакъв супер треньор, но обичах това. Когато от София отидох в Летовице, там имаше много малки момчета, които искаха да играят футбол. Създадох футболен клуб, на практика го върнах към живот, защото трябваше да бъде закрит. Направих нов отбор и бях треньор там две години.“

От футбола до таксито

Когато и този етап приключва, животът изисква нова промяна. Той остава без работа и намира решение зад волана.

„Когато приключих с това, нямах работа, нямах какво да правя, затова започнах да карам такси.“

Тази работа е вършил както в родната София, така и в Чехия, и казва, че и до днес я обича. Футболът обаче не е изчезнал. Продължава да го следи, като познава добре и двата най-големи сръбски клуба.

„Партизан е добър.“

Разбира се, знае и за Цървена звезда.

„Звезда също. Мощни са, добри. Имаше българи в Сърбия, а и много сърби играха в България. Имаше треньори, играчи…“

Спортът е завинаги в кръвта

Надписът „ЦСКА“ до огледалото не е единствената следа от предишния му живот. Футболът все още се следи, но любовта към спорта отдавна е станала много по-широка. Затова и първоначалната реакция при споменаването на Европейското първенство по волейбол всъщност не е изненада.

„Волейболът е наистина страхотен. Гледам го много. Гледам волейбол, баскетбол, гледам и женски волейбол, гимнастика… Всичко. Спортът си е спорт.“

Години са минали от времето, когато е стоял на вратата, но едно нещо не се е променило.

„Спортът е завинаги в кръвта. Ако някъде видя футбол, веднага ме привлича. Това е в сърцето. Когато веднъж си спортист, си спортист завинаги. Това остава за цял живот – заради хората, приятелите…“

За него обаче спортът не е само това, което се случва на терена.

„Спортистът има топло сърце. Помага на всеки човек, доколкото може. Спортът те учи само на добри неща. Учи те на доброта.“

meridiansport.rs

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