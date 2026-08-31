Бартломей Болондж е MVP на "Мемориал Хуберт Вагнер

Полският национал Бартломией Болондж бе отличен за Най-полезен състезател (MVP) на престижния турнир "Мемориал Хуберт Вагнер".

Болондж бе най-резултатен в последния двубой на "дружина полска" в надпреварата с 20 точки.

Освен за MVP, той бе отличен за Най-добър нападател.

Още един полски национал - Якуб Майчжак, стана Най-добър център.

Две отличия грабна сребърният медалист Франция. Една награда взе американският национален отбор.

Полша обърна САЩ и триумфира с 12-а титла на "Мемориал Вагнер"

Ето как изглежда Идеалният отбор на надпреварата:

Най-добър нападател – Бартломией Болондж (Полша)

Най-добър разпределител – Антоан Бризар (Франция)

Най-добър посрещач – Купър Робинсън (САЩ)

Най-добър център – Якуб Майчжак (Полша)

Най-добър либеро – Бенджамин Диез (Франция)

MVP – Бартломией Болондж (Полша)

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