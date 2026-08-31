Бартломей Болондж е MVP на "Мемориал Хуберт Вагнер

Полският национал Бартломией Болондж бе отличен за Най-полезен състезател (MVP) на престижния турнир "Мемориал Хуберт Вагнер".
Болондж бе най-резултатен в последния двубой на "дружина полска" в надпреварата с 20 точки.
Освен за MVP, той бе отличен за Най-добър нападател.
Още един полски национал - Якуб Майчжак, стана Най-добър център.
Две отличия грабна сребърният медалист Франция. Една награда взе американският национален отбор.
Полша обърна САЩ и триумфира с 12-а титла на "Мемориал Вагнер"
Ето как изглежда Идеалният отбор на надпреварата:
Най-добър нападател – Бартломией Болондж (Полша)
Най-добър разпределител – Антоан Бризар (Франция)
Най-добър посрещач – Купър Робинсън (САЩ)
Най-добър център – Якуб Майчжак (Полша)
Най-добър либеро – Бенджамин Диез (Франция)
MVP – Бартломией Болондж (Полша)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google