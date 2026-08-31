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  3. Паро Никодимов и Сашо Попов поздравиха Ел Голеадор

Паро Никодимов и Сашо Попов поздравиха Ел Голеадор

  • 31 авг 2026 | 13:27
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Паро Никодимов и Сашо Попов поздравиха Ел Голеадор

Легендата на ЦСКА Аспарух Никодимов и треньорът на волейболния тим на "армейците" Александър Попов поздравиха Любослав Пенев по случай неговия 60-и юбилей.

"Любо, честит рожден ден! Познавам те от дете, гордея се с твоя професионализъм. Радвам се за твоите успехи и се възхищавам на твоя силен дух. Бъди жив и здрав!", заяви Паро.

Великият Любо Пенев на 60!
Великият Любо Пенев на 60!

"Бъди жив и здрав! Пожелавам ти много спортни успехи. Човек е такъв, какъвто е, когато се изправя пред трудности. Ти показа на всички какъв си - истински армеец, истински мъж, който не се страхува от нищо", пък пожела Сашо Попов.

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