Любо Пенев: Никога не се предавам - продължавам напред!

Големият Любо Пенев използва социалните мрежи, за да благодари на всички, които го поздравяват по случай днешния му юбилей. Ел Голеадор става на 60 години, като получава множество честитки от цял свят.

"60.



Шест десетилетия живот – победи, загуби, велики моменти и трудни битки. Футболът ми даде много, но най-ценни остават хората, които са били до мен през годините.Благодаря на семейството, приятелите, съотборниците, футболистите и на всички, които са ме подкрепяли – и в победите, и в трудните моменти.



Никога не съм се предавал - нито на терена, нито извън него.



Продължавам напред.

Благодаря ви за уважението и всички пожелания!

Бъдете здрави!"

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