Любо Минчев: Играхме много добре в нападение, тази победа не ни гарантира нищо

Селекционерът на българския национален отбор Любомир Минчев отличи играта на тима ни в атака при победата със 103:86 над Румъния в Тулча в мач от втория етап на предквалификациите за ЕвроБаскет 2029.

"Щом бием, значи е добре. Имаше слабости, най-вече в защита, особено първото полувреме, това се виждаше. За съжаление, по начина, по който се бяхме подготвили да се справим с Дарън Ръсел, не го направихме добре на "пик енд рол", това ни беше слабост. За сметка на това играхме в нападение много добре. С Везенков е много лесно в нападение - и за отбора като цяло, и за мен също", сподели Минчев.

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"Не, вече съм по-различен, не викам толкова. Да, казал съм някои неща, но не така както в миналото. Не съм повишавал тон. Момчетата знаеха, че това беше слабост за нас през първото полувреме", каза селекционерът, коментирайки дали е повишавал тон на играчите си на полувремето.

"Румънците имаха много добра победа срещу Дания, бяха със самочувствие, Хубавото е, че им взехме това предимство и го направихме наше, но това не ни гарантира абсолютно нищо, това е само един мач", продължи опитният специалист.

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"Иска ми се да играем по-добре в защита, но колкото - толкова. Изненада ме това, че и двата отбора бяха толкова резултатни - висок процент стрелба от тройката, все пак е началото на сезона. Но си личеше, че и ние, и те, все още не сме кондиционно готови.

Тази победа е изключително ключова, но тя не решава нищо. Това е само една победа. Всеки мач е важен. От това, което гледах в мача на Дания с Румъния, на мен ми се стори, че доста от играчите не са в добра форма и не играха толкова добре. Но знам, че имат доста добър състав, доста добър отбор са. Може би през ноември ще бъде по-различно, но и за нас също ще бъде по-различно, всички ще бъдат в по-добро игрово състояние", каза още Минчев.

Снимка: ФИБА

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