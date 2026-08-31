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  3. Везенков: От доста време насам не сме имали толкова много талант в нападение

Везенков: От доста време насам не сме имали толкова много талант в нападение

  • 31 авг 2026 | 12:19
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Голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков заяви след победата със 103:86 над Румъния в мач от втората фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029 в Тулча, че тимът ни разполага с много талант в нападение. Самият Везенков демонстрира класата си, завършвайки мача с 36 точки, 9 борби и 6 асистенции.

"Смятах, че сме фаворити и трябваше да го покажем. Не започнахме добре първата част, донякъде не играхме добре в защита. В нападение имаме много талантливи играчи, всеки може да реализира. Мисля, че от много време насам не сме имали толкова много талант в нападение. Нормално е, нямаме мачове всички заедно, но ще си намерим химията, това е едно добро начало.

Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча
Везенков поведе България към категорична победа над Румъния в Тулча

Знаем, че Румъния победи Гърция, макар и в неоптимален състав, бори се докрай и срещу Черна гора. Румънците бяха в добра серия, но ние показахме, че нашето място не е в тази група. Заслужаваме да играем в истинските квалификации. Мисля, че е на път да се сбъдне", коментира крилото на Олимпиакос.

Снимка: ФИБА

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