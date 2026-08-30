Дъжд от тройки и здрава битка в Тулча

Националните отбори на Румъния и България играят помежду си в мач от втората фаза на предварителните квалификации за ЕвроБаскет 2029. Срещата в Тулча е от Група D. След 10 минути игра резултатът е 34:32 за България. Дотук срещата се отличава с висока резултатност и много реализирани тройки за двата отбора.

В първата фаза на предквалификациите България спечели групата си, в която се намираха още тимовете на Норвегия и Армения.

Сега на момчетата на Любомир Минчев им предстои нелека битка срещу коравия тим на Румъния. Северните ни съседи шокираха в световните квалификации по-рано това лято Гърция като домакини. Преди броени дни пък румънците надвиха като гости Дания с 89:78 в първия мач от нашата група.

Първа част:

Борислав Младенов с тройка вкара първите точки в мача, а нашите поведоха с 5:0 в първата минута. Тройка от ъгъла на Александър Везенков направи резултата 8:2 за нашите. Много бързо обаче Йордан Минчев натрупа две лични нарушения и бе заменен, а тройка на Драгос Дикулеску свали разликата на една точка - 7:8. Везенков след това с хубав пробив и кош плюс фаул вдъхна спокойствие на нашите, но последва нова тройка на Дикулеску. Еми Каце пък даде аванс на домакините с изпълнение под самия кош - 12:11. Младенов вкара тройка от ъгъла след асистенция на Везенков за 20:15 за нашите малко след това, но румънците отговориха с тройка на Дарън Ръсел, който бе и фаулиран от Емил Стоилов. Ръсел бе точен от линията - 19:20. Иван Алипиев после направи забивка, но Ръсел с тройка от върха изравни за 22:22. Михай Мачиука изведе с точна далечна стрелба румънците напред при 25:24. Александър Гавалюгов се включи отлично с две поредни тройки, но домакините просто не можеха да сбъркат от далечна дистанция, а Дарън Ръсел бе неудържим с 11 точки дотук. Но пък Везенков бе с 12 за България. След 10 минути игра нашите имат крехък аванс от две точки - 34:32.

Втора част:

Везенков с тройка реализира първите точки за България във втория период, след което отстъпи мястото си на Цветомир Чернокожев. Играта на нашите в нападение не вървеше след излизането на Везенков, а грешка на Умоджа Гибсън доведе до забивка в транзиция на Еми Каце за 37:37. Павлин Иванов допусна грешки в тези минути, а 6:48 мин. преди края на първото полувреме резултатът е равен - 39:39.

Стартови състави:

Румъния: 2.Дарън Ръсел, 3.Драгос Дикулеску, 8.Нандор Кути, 10.Богдан Николеску, 15.Еми Каце

България: 7.Умоджа Гибсън, 10.Павлин Иванов, 11.Йордан Минчев, 12.Борислав Младенов, 41.Александър Везенков

Снимки: ФИБА

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