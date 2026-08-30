Карик отвърна на критиците на Манчестър Юнайтед и обвиненията в мързел

Майкъл Карик рядко е губил самообладание, откакто беше назначен за мениджър на Манчестър Юнайтед през януари, но бе видимо раздразнен от твърденията, че отборът му е показал липса на страст при загубата от Хъл миналата седмица. Той определи това обвинение като „мързеливо“ преди сблъсъка с Ипсуич в неделя.

Карик нарече въпроса на бившия нападател от Висшата лига Ян Оге Фьортофт дали отборът му е показал достатъчно страст на стадион „МКМ“ миналата седмица „нелеп“ и отново се обърна към критиците си преди ключовия мач срещу друг новак в лигата. 45-годишният специалист е успявал да предизвика реакция от своя отбор след предишни загуби по време на престоя си и е доволен от видяното в Карингтън тази седмица. Въпреки това той отново се опита да успокои прекалената реакция след шокиращата загуба в първия кръг на сезона.

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Запитан дали е имало достатъчно лидерство на терена в Хъмбърсайд, Карик отговори: „Това е само един мач. Мисля, че в нашата съблекалня има достатъчно лидерство, което ще се проявява през целия сезон. Само защото сме загубили един мач, не означава, че проблемът е в лидерството. След мача ме обвиниха в липса на страст, но не е само това. Допуснахме два гола от статични положения, което промени мача“, добави той.

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Треньорът на Юнайтед не пожела да посочи една конкретна причина, поради която отборът му се е провалил в мач, който се очакваше да спечели. Той обаче даде да се разбере, че според него обвиненията в липса на страст или прекалено задълбочените анализи на провалите от миналия уикенд са „мързеливи“.

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„Отборите губят мачове по различни причини. Не е нужно да ви давам пълното обяснение, защото ние знаем върху какво се опитваме да се подобрим“, каза Карик. „Просто ви казвам, че според мен е твърде лесно и мързеливо, когато един отбор загуби мач, да се каже, че всичко е грешно. Това е грешно, онова е грешно, не се стараят достатъчно, няма достатъчно страст. Това е просто очевидният отговор.“

Юнайтед изглеждаше пасивен срещу Хъл миналия уикенд и сякаш се затрудняваше да отговори на интензивността на домакините, които празнуваха завръщането си във Висшата лига. Карик заяви, че той и треньорският му щаб са анализирали в дълбочина какво се е объркало, но очевидно отказват да натискат паник бутона в Карингтън.

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„Вероятно сме играли по същия начин и сме печелили мачове, и тогава всички казват: „Какъв страхотен отбор, какъв страхотен треньор, какви страхотни играчи“, когато намерим начин да спечелим с 1:0. Така че от моя гледна точка, когато анализираш, не трябва да се водим само от усещането. Трябва да копаем по-дълбоко и да разберем детайлите. И ние го правим. Не се увличаме, когато печелим определени мачове, защото знаем, че не всичко е било перфектно. И понякога, когато губим, знаем върху какво трябва да се подобрим. Със сигурност има неща, по които можем да бъдем малко по-ясни и по-спокойни в определени моменти, за да разберем това и да запазим вярата, че нещата, които ще правим добре, ще ни носят победи“, завърши той.

В началото на лятото Юнайтед обмисляше дали да назначи специалист по статични положения, а срещу Хъл допусна два гола именно от такива ситуации. Карик обаче заяви, че това не е на дневен ред и че е доволен от състава на треньорския си щаб.

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Снимки: Gettyimages