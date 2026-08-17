Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Олимпик (Варна)
  3. Живко Бояджиев: По-високи цели

Живко Бояджиев: По-високи цели

  • 17 авг 2026 | 17:20
  • 331
  • 0
Живко Бояджиев: По-високи цели

Преди година, Олимпик (Варна) направи дебют в Североизточната Трета лига.

Треньорът му Живко Бояджиев коментира пред Sportal.bg готовността и амбиции на отбора за втората кампания.

„Свършихме 70-80 на сто от планираното в подготовката. Продължаваме да работим. В движение ще направим това, което сме набелязали. Запазихме състава от дебютния ни сезон. Привлякохме само един нов футболист. Ще влезем в новото първенство с амбицията да се представим по-добре от предишното. Наясно сме, че сега ще е още по-трудно. Повечето от отборите се подсилиха. Силите са изравнени. Всеки мач ще е битка“.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

Алвеша след отпадането от Панатинайкос: Не ни достигнаха силите, но е грешка да обвиняваме един човек

  • 17 авг 2026 | 16:38
  • 1187
  • 1
Добромир Дафинов: Готови сме

Добромир Дафинов: Готови сме

  • 17 авг 2026 | 15:48
  • 1170
  • 0
Доростол залага на свои момчета

Доростол залага на свои момчета

  • 17 авг 2026 | 15:31
  • 906
  • 0
Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

Уникална фланелка за 105 години футбол в Ловеч

  • 17 авг 2026 | 15:18
  • 1271
  • 1
Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

Йордан Миленов: Мястото ни е в златната среда

  • 17 авг 2026 | 15:16
  • 766
  • 0
Новите в Черноломец

Новите в Черноломец

  • 17 авг 2026 | 15:02
  • 1283
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

Веласкес: Груич няма как да играе утре, излизаме без страх срещу АЕК

  • 17 авг 2026 | 18:13
  • 8200
  • 18
Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

Бивш голмайстор на "сините" пред Sportal.bg: Хулио Веласкес промени отбора! Левски играе като голям европейски тим

  • 17 авг 2026 | 13:28
  • 30532
  • 34
ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

ОФИ продаде над 10 000 билета за мача с ЦСКА! Гърците готови да направят жест към "червените"

  • 17 авг 2026 | 17:01
  • 13933
  • 12
11-те на Спартак (Варна) и Септември

11-те на Спартак (Варна) и Септември

  • 17 авг 2026 | 17:52
  • 2152
  • 1
Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

Левски продаде 37 000 билета, а от клуба се пребориха за още 1536 места на "Васил Левски"

  • 17 авг 2026 | 14:55
  • 27941
  • 147
Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

Ясна е датата за теста на Никола Цолов с болид от Формула 1

  • 17 авг 2026 | 11:34
  • 16570
  • 11