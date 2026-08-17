Живко Бояджиев: По-високи цели

Преди година, Олимпик (Варна) направи дебют в Североизточната Трета лига.

Треньорът му Живко Бояджиев коментира пред Sportal.bg готовността и амбиции на отбора за втората кампания.

„Свършихме 70-80 на сто от планираното в подготовката. Продължаваме да работим. В движение ще направим това, което сме набелязали. Запазихме състава от дебютния ни сезон. Привлякохме само един нов футболист. Ще влезем в новото първенство с амбицията да се представим по-добре от предишното. Наясно сме, че сега ще е още по-трудно. Повечето от отборите се подсилиха. Силите са изравнени. Всеки мач ще е битка“.

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