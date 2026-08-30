Янев определи групата за мача с Черно море

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния домакински двубой срещу Черно море от 7-ия кръг на Първа професионална лига. Мачът стартира в 21:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“. Старши треньорът на „червените“ Христо Янев няма да може да разчита на наказания Каталин Иту.

Групата на ЦСКА: Вратари: 21. Фьодор Лапоухов, 25. Димитър Евтимов

Защитници: 2. Пастор, 19. Андрей Йорданов, 3. Тамиму Уору, 17. Анхело Мартино, 14. Теодор Иванов, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес

Халфове: 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 8. Стефано Сенси, 80. Георги Чорбаджийски, 7. Макс Ебонг, 99. Джеймс Ето’о, 30. Петко Панайотов, 11. Мохамед Брахими, 38. Лео Перейра, 77. Алехандро Пиедраита

Нападатели: 28. Йоанис Питас, 9. Леандро Годой, 10. Жоел Цварц

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