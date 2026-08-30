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Сърбия на 1/4-финал след обрат срещу Хърватия

  • 30 авг 2026 | 22:20
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Сърбия на 1/4-финал след обрат срещу Хърватия

Настоящият вицешампион Сърбия продължава напред към 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026 за жени. Момичетата на селекционерът Зоран Терзич обърнаха и надиграха Хърватия с 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:12) в среща от 1/8-финалите на турнира, играна тази вечер пред близо 1200 зрители в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия).

По този начин сръбската "репрезентация" ще бъде в Топ 8 на европейско първенство за 11-и пореден път.

Гърция с исторически 1/4-финал на ЕвроВолей 2026
Гърция с исторически 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

На 1/4-финалите Сърбия ще играе с приятната изненада Гърция, която по-рано днес се наложи над Франция с 3:0 гейма в първия 1/8-финал. Мачът ще бъде в сряда (2 септември) от 17,00 часа българско време.

Хърватия пък ще запише едно от най-добрите си класирания на шампионат на Стария континент в историята си.

Най-полезни за Сърбия станаха Александра Ужелац (3 блока, 39% ефективност в атака и 40% позитивно посрещане - +10) и Тияна Бошкович (1 блок и 52% ефективност в атака - +16) с по 18 точки за успеха.

За тима на Хърватия Саманта Фабрис (1 блок и 34% ефективност в атака - +13) и Мика Гърбавица (2 аса, 41% ефективност в атака и 48% позитивно посрещане - +8) завършиха с по 15 точки.

Снимки: CEV.EU

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