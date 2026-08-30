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Гърция с исторически 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

  • 30 авг 2026 | 18:45
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Гърция с исторически 1/4-финал на ЕвроВолей 2026

Волейболистките от националния отбор на Гърция се класираха за 1/4-финалите на ЕвроВолей 2026. Воденият от Апостолос Иконому тим би категорично Франция с 3:0 (25:16, 25:18, 25:20) в първия мач от 1/8-финалите на шампионата, игран тази вечер пред малко над 800 зрители в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно (Чехия).

Така гъркините ще играят на 1/4-финал на европейско първенство за първи път в историята си и изравняват най-доброто си класиране. За последно Гърция е била в Топ 8 на континентален турнир през далечната 1991-а година, когато обаче е нямало 1/4-финална фаза.

1/8-финалните двойки на Евроволей 2026
1/8-финалните двойки на Евроволей 2026

На 1/4-финалите Гърция очаква победителя от втората 1/8-финална среща по-късно днес между настоящия вицешампион Сърбия и Хърватия. Четвъртфиналният двубой на Гърция ще бъде в сряда (2 септември) от 17,00 часа българско време.

От друга страна Франция прави крачка назад, след като на последните две европейски първенства игра на 1/4-финалите.

Над всички за Гърция бе Марта Антули със страхотните 20 точки (2 блока, 1 ас и 65% ефективност в атака - +19) за победата. Маркела Папагеоргиу, Ефросини Бакодиму и Елпида Тикманиду добавиха по 9 точки за успеха.

За французойките единствената с двуцифров актив беше Сирил Депие с 12 точки (1 блок и 46% ефективност в атака - +9).

Снимки: CEV.EU

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