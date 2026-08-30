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Европейските шампиони Хънт и Халаш с победи в Бреша

  • 30 авг 2026 | 19:17
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Европейските шампиони Хънт и Халаш с победи в Бреша

Наскоро коронованите европейски шампиони Ейми Хънт и Бенце Халаш демонстрираха победна форма на турнира “Гран При Бреша“, част от Световния лекоатлетически континентален тур (сребърно ниво), който се проведе по-рано днес. Състезавайки се само на 60 километра от тренировъчната си база в Падуа, четирикратната европейска шампионка получи сериозна подкрепа от местната публика по пътя към победата си в спринта на 100 метра при жените.

Хънт изоставаше от Лирани Алонсо от Доминиканската република до 70-ия метър, преди прочутата ѝ скорост в края на дистанцията да я изведе пред останалите. Британката спечели с време 11.06 секунди, следвана от Алонсо с 11.13 и Мабунду Коне от Кот д'Ивоар, която завърши трета с 11.25.

В хвърлянето на чук при мъжете европейският шампион Халаш се завърна към победите, след като в неделя остана трети на Диамантената лига в Силезия.

Унгарецът си беше осигурил първото място още преди шестия кръг с опит от 79.94 метра, но с последния си опит се доближи до 80-метровата граница, постигайки 80.67 метра.

Халаш спечели с преднина от почти два метра пред европейския бронзов медалист Михайло Кохан (78.78 м), а германецът Сорен Клозе оформи изцяло европейски подиум, заемайки третото място със 76.41 м.

Базираният в САЩ британец Юсуф Бизимана надделя над силна конкуренция в бягането на 800 метра при мъжете, подобрявайки личния си рекорд на 1:44.02. Той изпревари французина Янис Мезиан (1:44.26) и кениеца Лабан Чепквони (1:44.44).

При жените на 800 метра заелата четвърто място на Олимпийските игри Шафикуа Малоуни постигна очаквана победа с 1:58.03. След нея се нареди ирландката Софи О'Съливан, която продължи своя пробив в дисциплината, сваляйки повече от секунда от наскоро поставения си личен рекорд, финиширайки с 1:58.60.

Освен че изпревари италианската рекордьорка и финалистка от европейско първенство Елоиза Койро, която остана трета с 1:58.62, О'Съливан се доближи само на една десета от ирландския рекорд на Сиара Магийън (1:58.51).

Един от акцентите извън европейските атлети беше победата на Раджиндра Кембъл от Ямайка в тласкането на гюле при мъжете. Кембъл направи три опита над 22-метровата линия, включително национален рекорд от 22.59 метра в третия кръг.

Двукратният европейски шампион и любимец на домакините Леонардо Фабри трябваше да се задоволи с второто място в изключително силната конкуренция, постигайки 21.99 метра.

Габриела Петрова втора в Бреша, победи европейската шампионка
Габриела Петрова втора в Бреша, победи европейската шампионка

На същия турнир Габриела Петрова завърши втора в тройния скок.

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Снимки: Gettyimages

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