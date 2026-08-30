Габриела Петрова втора в Бреша, победи европейската шампионка

Габриела Петрова записа престижно класиране на Гран При в Бреша, част от континенталния тур на Световната атлетика. Финалистката от Европейското първенство в Бирмингам по-рано този месец завърши втора с постижение от 14.17 метра (-1.0 м/сек). Тя постигна този резултат в своя пети опит, след като преди това във втория се приземи на 14.04 м (-0.6 м/сек). В останалите си четири опита Петрова направи четири фала.

34-годишната българка беше изпреварена единствено от олимпийската шампионка Тиа Лафонд (Доминика), която се наложи в състезанието с 14.50 м (-1.6 м/сек). Трета завърши ямайката Акилия Смит с 14.13 м (-1.1 м/сек).

Петрова изпревари европейската шампионка от Бирмингам и представителка на домакините от Италия Дария Деркач, която остана четвърта с 13.94 м (+0.5 м/сек).

На Европейското първенство в Бирмингам в първата половина на август Петрова не успя да реализира своя потенциал във финала и завърши 11-та с 13.75 м. В същото състезание другата българка Александра Начева спечели бронзовото отличие с 14.40 м с попътен вятър над допустимите стойности.

През сезона Петрова има най-добър резултат 14.37 м, а нейното лично постижение е 14.66 м от 2015 г.

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Снимки: Imago