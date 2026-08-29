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1/8-финалните двойки на Евроволей 2026

  • 29 авг 2026 | 10:30
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След като бяха изиграни всички двубои от груповата фаза на европейското първенство, станаха ясни осминафиналните двойки в надпреварата. Двубоите ще се проведат на 30, 31 август и 1 септември (неделя, понеделник и вторник).

Българските националки завършиха четвърти в Група В и ще се изправят срещу лидера в  Група D Италия. Срещата е на 31 август (понеделник) от 17:00 часа.

България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026
България срещу Италия на 1/8-финалите на ЕвроВолей 2026

Лидерът в нашата група Сърбия излиза срещу Хърватия - четвърти в група D. Мачът е от 20:00 часа на 30 август (неделя).

Вторият в потока ни Чехия се изправя срещу третия в групата в Гьотеборг Швеция на 31 август в 20:00 часа.

Третият в група В Гърция среща втория в група В Франция на 30 август от 17:00 ч.

Кръстосването на групите А и С доведе до формиране на следните двойки: Полша (първи в група А) излиза срещу Португалия (четвърти в група С), Турция (втори в група А) се изправя срещу третия в група С Азербайджан; третият в група А Словения излиза срещу втория в група С Нидерландия; четвъртия в група А Германия играе срещу лидера в група С Белгия.

Победителите от осминафиналите ще се класират за четвъртфиналните сблъсъци - на  2 и 3 септември (сряда и четвъртък).

Полуфиналите са на 5 септември (събота), финалът и малкият финал ще се играят на 6 септември (неделя).

Евроволей 2026. 1/8 финали:

30 август, неделя:

18:00 часа: Франция – Гърция
21:00 часа: Сърбия – Хърватия

31 август, понеделник:

17:00 часа: Италия – БЪЛГАРИЯ
18:00 часа: Чехия – Швеция
20:00 часа: Нидерландия – Словения
22:00 часа: Полша – Португалия

1 септември, вторник:

17:00 часа: Белгия – Германия
20:00 часа: Турция – Азербайджан

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