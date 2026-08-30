Сина Хазрати е MVP на Световното първенство за юноши до 17 години

Шампионът Иран доминира в Идеалния отбор на турнира, в който попаднаха и изявени състезатели от Франция, Аржентина и Бразилия.

Капитанът на Иран Сина Хазрати беше обявен за Най-полезен играч (MVP) на Световното първенство по волейбол за юноши до 17 години на ФИВБ. В събота той изведе своя отбор до първа титла в историята и завърши турнира без нито една загуба.

Хазрати получи и наградата за Най-добър диагонал, завършвайки една изключителна кампания, в която беше постоянен реализатор за Иран от груповата фаза до финалните кръгове.

Иран U17 е световен шампион след победа над Франция

„Да бъда избран за MVP означава много за мен, защото работих изключително здраво за това. Волейболът обаче е отборен спорт и не бих могъл да постигна това сам“, заяви Хазрати. „Всеки член на отбора даде най-доброто от себе си и съотборниците ми ми помагаха през целия турнир. Дори постоянството, което имах при отбелязването на точки, дойде от работата, която свършихме заедно. Затова гледам на тази награда като на резултат за целия отбор, а не само за мен.“

Успехът на Иран намери отражение и в Идеалния отбор на първенството. Акам Ебрахимнежад беше определен за Най-добър разпределител, след като дирижираше нападението на световните шампиони по пътя им към титлата без загуба. Мониб Шейх пък получи едно от двете отличия за Най-добър централен блокировач.

Сребърните медалисти от Франция също имаха двама отличени състезатели. Жейдън Ебан Йон беше избран за Най-добър посрещач, а Корентен Аниес получи приза за Най-добро либеро.

Капитанът на Аржентина Валентин Томас Бианки се нареди до Ебан Йон като втори Най-добър посрещач, след като помогна на своя тим да достигне до полуфиналите. Лукас Перейра де Абреу от Бразилия пък заслужи втората награда за Най-добър централен блокировач, след като отборът му завърши шампионата с бронзовите медали.

Идеален отбор:

Най-полезен играч (MVP): Сина Хазрати (Иран)

Най-добър разпределител: Акам Ебрахимнежад (Иран)

Най-добри посрещачи: Жейдън Ебан Йон (Франция), Валентин Томас Бианки (Аржентина)

Най-добри централни блокировачи: Мониб Шейх (Иран), Лукас Перейра де Абреу (Бразилия) Най-добър диагонал: Сина Хазрати (Иран)

Най-добро либеро: Корентен Аниес (Франция)

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