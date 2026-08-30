Иран U17 е световен шампион след победа над Франция

Иран спечели първата си световна титла за младежи до 17 години, завършвайки турнира без нито една загуба.

Бразилия надделя над Аржентина с 3:1 и взе бронзовите медали, докато България завърши на 9-о място.

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Иран празнува първата си световна титла по волейбол за младежи до 17 години.

Иран завоюва за първи път в историята си световната титла по волейбол за младежи до 17 години. В големия финал иранският национален отбор победи Франция с 3:1 (25:18, 25:15, 22:25, 25:12), като по този начин завърши Световното първенство на ФИВБ за 2026 г. без нито едно поражение.

Иран пое контрола над финалния мач още от самото начало, налагайки волята си в първите два гейма благодарение на отличната игра на разпределителя Акам Ебрахимнежад и ефективните атаки на Сина Хазрати, Араш Ашрафи и Ажван Намази. Сервисът също се оказа решаващ – новите световни шампиони записаха 10 аса, като по три от тях бяха дело на Хазрати и Ашрафи.

Франция отговори в третата част. Антонен Бонар продължи да бъде основна заплаха в нападение, а Жаден Ебан Йон и Енцо Савали допринесоха за успеха с 25:22, който върна интригата в мача.

Отговорът на иранците обаче беше светкавичен. Те поведоха с 8:4, след което увеличиха преднината си на 16:8 и не оставиха никакви шансове на французите за обрат. Хазрати сложи край на дългото разиграване при мачбола, фиксирайки резултата в четвъртия гейм на 25:12 и донасяйки титлата на своя отбор.

Хазрати беше най-резултатен за Иран с 19 точки, следван от Ашрафи със 17 и Намази с 16, четири от които от блокада. Амирреза Фарамарзидаргелу добави 9 точки, а Мониб Шейх – 7.

За Франция Бонар реализира 22 точки, всички от атака, докато Ебан Йон завърши с 12, а Савали с 9.

В мача за третото място Бразилия победи Аржентина с 3:1 (21:25, 25:17, 25:18, 25:13). След като загубиха първия гейм, бразилците промениха играта си и изградиха своя обрат най-вече благодарение на блокадата, където отбелязаха общо 14 точки.

Лукас Перейра де Абреу записа седем блокади и завърши мача с 12 точки. Лоренцо Жозе Трентин поведе атаката на Бразилия с 19 точки, а Лукас де Паула Дултра и Енцо де Маседо Силва Салгейро приключиха с по 11. За Аржентина капитанът Валентин Томас Бианки реализира 19 точки, Хуан Баутиста Алонсо Ригоне добави 11, а Хуан Мануел Алонсо Ригоне – 10.

Успехът върна Бразилия на подиума на световно първенство за младежи и оформи крайното класиране в челната тройка: Иран със злато, Франция със сребро и Бразилия с бронз.

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