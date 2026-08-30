В Елверсберг с Лукас Петков не смятат да се отпускат след бляскавото начало, искат да продължат така

Новаците в Бундеслигата от Елверсберг няма просто да се отпуснат и да се насладят на атмосферата в топ сезона, изпратиха силно послание с победата срещу Байер Леверкузен (3:2). Българският национал Лукас Петков стана автор на историческия първи гол в елита, а също така се отчете с асистенция. „Няма по-хубаво от това. Невероятно. Ще ни отнеме малко време, за да го осъзнаем“, каза Ноа Дарвич, който е под наем от Щутгарт. Елверсберг, от района на Саарланд, от район с едва 13 000 души и село от близо 7000 души, рано се подигра с експерти, които казаха, че ще се затруднят много през първия си сезон след промоцията.

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

Пред 10 000 фенове на „Урсаф арена“ и с множество временни „структури“, Лукас Петков отбеляза в 8-ата минута, а бившият младежки талант на Борусия Дортмунд Коул Кембъл удвои след това. Давид -Моква направи резултата 3:0 още в началото на второто полувреме. Голът на Патрик Шик за Леверкузен беше първият им удар към вратата, а вторият на Кристиан Кофане в добавеното време постави началото на нервен финал, но домакините удържаха. „Започнахме блестящо. Изиграхме изключително първо полувреме и заслужихме тези голове. Можехме дори да вкараме още един или два. Мисля, че феновете си тръгват лъчезарни. Това, което ме прави най-щастлив, е, че просто успяхме да направим хората щастливи“, каза вратарят Николас Кристоф.

Следващата събота Елверсберг ще има първия си гостуващ мач в Бундеслигата срещу Борусия Мьонхенгладбах. След това те се завръщат у дома, за да приемат могъщия немски гигант Байерн Мюнхен, който започна сезона си с разгромна победа с 5:1 над Щутгарт. „Сигурен съм, че Байерн изобщо не се тревожи. И няма нужда да се тревожи: Ако играят на 80 %, това вероятно ще е достатъчно“, каза треньорът Винсент Вагнер. Дотогава отборът има много поводи за празнуване. „Не много от нас пият алкохол. Може би ще пием Фанта или Кока-Кола“, каза нападателя Шнелбахер със смях, преди да изчезне в съблекалнята, наподобяваща контейнер.

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Снимки: Gettyimages