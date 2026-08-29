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Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

  • 29 авг 2026 | 18:28
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Българският национал Лукас Петков изигра мечтан първи мач в Бундеслигата за своя Елверсберг за началото на сезона срещу Байер (Леверкузен)! 25-годишното крило бе с основна заслуга за изключителната победа с 3:2 на новака, като вкара историческия първи гол за отбора си в елита в 8-ата минута, а освен това се отчете и с асистенция за третото попадение на тима си в началото на второто полувреме. Петков изигра много силен двубой и изкара пълни 90 минути на терена, като съвсем спокойно може да претендира да бъде играч на мача.

Скромният тим от провинция Саарланд изигра изключително силни начални десетина минути, в които реализира първите си два гола и на практика реши срещата срещу елитния съперник. Патрик Шик и Кристиан Кофане пък върнаха две попадения за Леверкузен, но в крайна сметка това не предотврати загубата в първия мач от първенството за новия испански треньор на "аспирините" Карлес Мартинес.

Статистиката показва също, че за пръв път в историята на Бундеслигата новак вкарва толкова бързо първите си два гола в елита. Съответно това е и първата победа в историята на германския елит за клуба.

Елверсберг започна смело двубоя и още в 4-ата минута можеше да открие, но стражът на Леверкузен Марк Флекен успя да спаси опасния изстрел Коул Кемпбъл. Това положение показа и знаците за това, което предстовеше. В 8-ата Франк Ониека подаде към Лукас Петков, който веднага стреля от дъгата на наказателното поле, а топката рикошира в бранител на Леверкузен и влетя в мрежата на гостите - 1:0 за Елверсберг. Така българският национал се записа в историята като първият футболист в историята на “елфите”, който вкарва попадение в Бундеслигата.

Още неотърсили се от шока, “аспирините” веднага инкасираха ново попадение. Грешка на Едмон Тапсоба подари топката на новото попълнение Коул Кемпбъл, който навлезе в наказателното поле и стреля неспасяемо за втори път в мрежата на Флекен - 2:0 за Елверсберг и мечтано начало за новаците! “Eлфите” не бяха далеч и от трето попадение няколко минути по-късно, но стражът на Леверкузен отрази опасния удар на Ониека.

Най-сериозното положение за Леверкузен пък дойде в 37-ата минута, когато Алейш Гарсия стреля от пряк свободен удар, но разтресе напречната греда на стража на домакините Николас Кристоф.

Още в началото на втората част Елверсберг нанесе трети удар по ошашавените си гости. Този път Лукас Петков влезе в ролята на асистент. Българският национал центрира към френският нападател на “елфите” Давид Мокуа, който засече в мрежата на Леверкузен - 3:0 за новаците. Дълго време не се виждаше как “аспирините” могат да вкарат дори почетен гол. Все пак в 77-ата минута това се случи, когато след корнер и разбъркване Ибрахим Маза отправи силен удар, а Патрик Шик постави крака си и топката влетя в мрежата на Кристоф за 3:1.

Все пак Байер натисна до края на двубоя и в продължението на срещата успя да върне още едно попадение. Остро центриране отляво бе намерено с глава от влезлия от пейката Виктор Бонифейс, но топката срещна гредата. При добавката обаче Кристиан Кофане бе точен и върна още един гол, с което резултат стана 3:2. В самия край резервата Йонас Хофман можеше и да донесе точката за Леверкузен, но ударът му бе спасен решително от Кристоф.

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