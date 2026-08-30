Джепчирчир след победата си в Сидни: Толкова съм щастлива

Олимпийската шампионка от 2021 г. Перес Джепчирчир триумфира на маратона на Сидни с преднина от почти четири минути и за малко изпусна рекорда на трасето, поставен от Сифан Хасан. Времето ѝ от 2:23:49 обаче все пак представлява значително лично постижение на трудно трасе.

32-годишната Джепчирчир вече е печелила три от седемте “мейджър“ маратона в света, включително Лондон (2024), Бостън (2022) и Ню Йорк (2021). Нейното лично най-добро постижение е 2:14:43 от маратона във Валенсия миналата година, което я нарежда на седмо място във вечната ранглиста. А сега тя добавя и Сидни към списъка си с “мейджър“ титли.

“Всички дами бяха подготвени“, каза тя. “Аз също бях подготвена. Но не бях сигурна дали ще дойда и ще спечеля. Но съм толкова радостна и толкова щастлива.“

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Снимки: Gettyimages