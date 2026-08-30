Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Джепчирчир след победата си в Сидни: Толкова съм щастлива

Джепчирчир след победата си в Сидни: Толкова съм щастлива

  • 30 авг 2026 | 15:29
  • 415
  • 0
Джепчирчир след победата си в Сидни: Толкова съм щастлива

Олимпийската шампионка от 2021 г. Перес Джепчирчир триумфира на маратона на Сидни с преднина от почти четири минути и за малко изпусна рекорда на трасето, поставен от Сифан Хасан. Времето ѝ от 2:23:49 обаче все пак представлява значително лично постижение на трудно трасе.

32-годишната Джепчирчир вече е печелила три от седемте “мейджър“ маратона в света, включително Лондон (2024), Бостън (2022) и Ню Йорк (2021). Нейното лично най-добро постижение е 2:14:43 от маратона във Валенсия миналата година, което я нарежда на седмо място във вечната ранглиста. А сега тя добавя и Сидни към списъка си с “мейджър“ титли.

“Всички дами бяха подготвени“, каза тя. “Аз също бях подготвена. Но не бях сигурна дали ще дойда и ще спечеля. Но съм толкова радостна и толкова щастлива.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Лека атлетика

Чопра пропуска Азиатските игри и финалите на Диамантената лига заради контузия

Чопра пропуска Азиатските игри и финалите на Диамантената лига заради контузия

  • 29 авг 2026 | 15:17
  • 813
  • 0
Вълненията на Александра Начева около диамантения дебют

Вълненията на Александра Начева около диамантения дебют

  • 29 авг 2026 | 13:36
  • 3234
  • 4
Надин Висер за дългоочакваното европейско злато: Просто вярвах, че моят ден ще дойде

Надин Висер за дългоочакваното европейско злато: Просто вярвах, че моят ден ще дойде

  • 29 авг 2026 | 10:51
  • 1029
  • 1
Алисон дос Сантос за световния рекорд на 400 м с препятствия: Не можеш да го планираш

Алисон дос Сантос за световния рекорд на 400 м с препятствия: Не можеш да го планираш

  • 29 авг 2026 | 10:15
  • 1494
  • 0
Масай Ръсел: От "загубите" до световния рекорд и мечтата за време под 12 секунди

Масай Ръсел: От "загубите" до световния рекорд и мечтата за време под 12 секунди

  • 29 авг 2026 | 09:59
  • 3163
  • 0
Джош Кър: Атлетиката е "пропита" с допинг, състезавал съм се срещу измамници

Джош Кър: Атлетиката е "пропита" с допинг, състезавал съм се срещу измамници

  • 29 авг 2026 | 08:42
  • 4039
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Челси 3:1 Брайтън, Ялкуйе върна един гол за гостите

Челси 3:1 Брайтън, Ялкуйе върна един гол за гостите

  • 30 авг 2026 | 15:06
  • 5703
  • 11
Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 17823
  • 98
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 9809
  • 56
Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

Изненада: Барселона се разбра с Арсенал за Габриел Жезус

  • 30 авг 2026 | 15:58
  • 6328
  • 10
Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

Веласкес определи групата на Левски за мача с Ботев

  • 30 авг 2026 | 13:10
  • 9385
  • 6
Янев определи групата за мача с Черно море

Янев определи групата за мача с Черно море

  • 30 авг 2026 | 15:40
  • 2352
  • 1