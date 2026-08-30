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Гобена подобри рекорда на маратона в Сидни, Джепчирчир доминира при жените

  • 30 авг 2026 | 13:18
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Гобена подобри рекорда на маратона в Сидни, Джепчирчир доминира при жените

Адису Гобена подобри рекорда на трасето, за да спечели маратона на Сидни с време 2:04:42, докато световната шампионка Перес Джепчирчир беше убедителна победителка в състезанието при жените с 2:18:31. Надпреварата е част от сериите “Платинен етикет“ на Световната атлетика и от веригата “Мейджърс“.

Етиопецът Гобена се откъсна от водеща група от седем души в заключителните етапи, за да постигне втората си победа в маратонската си кариера, завършвайки с три секунди пред своя сънародник Чимдеса Дебеле. Тебело Рамаконгоана от Лесото зае третото място с 2:04:57, като първите седем мъже финишираха под предишния рекорд на трасето от 2:06:06, поставен от Хайлемариам Кирос.

Междувременно Джепчирчир постепенно настигна ранната лидерка Приска Чероно, преди да се откъсне от Ирине Чептай след 30-ия километър. Кенийката спечели с повече от три минути преднина, финиширайки за 2:18:31 – само на девет секунди от рекорда на трасето, поставен от Сифан Хасан миналата година.

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Снимки: Gettyimages

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