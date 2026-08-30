Ройс Уайт се появи с перука на мач от женската НБА, за да "проучи бъдещите си съпернички"

Бившият играч от НБА Ройс Уайт се появи на мач от женската лига с руса перука, за да "проучи бъдещите си съпернички".
Уайт, който беше избран под номер 16 в драфта през 2012 г., посети мач на женския отбор на Индиана, носейки дълга светла перука. Той заяви, че е дошъл да подкрепи лигата и да "проучи бъдещите си съпернички", докато подготвя кандидатурата си за участие в драфта на женската НБА през 2027 г.
Според Уайт целта на неговата инициатива е да принуди женската НБА да изясни категорично дали биологични мъже могат да се състезават в лигата. Правният екип на Уайт вече заплаши със съдебен иск за дискриминация, ако му бъде отказана възможността да играе.
Снимка: Royce White/XДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google