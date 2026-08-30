Ройс Уайт се появи с перука на мач от женската НБА, за да "проучи бъдещите си съпернички"

Бившият играч от НБА Ройс Уайт се появи на мач от женската лига с руса перука, за да "проучи бъдещите си съпернички".

Уайт, който беше избран под номер 16 в драфта през 2012 г., посети мач на женския отбор на Индиана, носейки дълга светла перука. Той заяви, че е дошъл да подкрепи лигата и да "проучи бъдещите си съпернички", докато подготвя кандидатурата си за участие в драфта на женската НБА през 2027 г.

Според Уайт целта на неговата инициатива е да принуди женската НБА да изясни категорично дали биологични мъже могат да се състезават в лигата. Правният екип на Уайт вече заплаши със съдебен иск за дискриминация, ако му бъде отказана възможността да играе.

Снимка: Royce White/X

Royce White takes his WNBA Draft campaign straight to an Indiana Fever game, showing up courtside in a long blonde wig and getting plenty of attention from fans.



The former NBA first-round pick says he's there to support the league and "scout some of the competition" as he… pic.twitter.com/NTiML1b0sV — Fox News (@FoxNews) August 29, 2026

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