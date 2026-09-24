Линдзи Вон показа френско гадже

Легендата на алпийските ски Линдзи Вон разкри, че с Матийо Байе са двойка. На 23 септември Вон публикува снимки от лятото, на които двамата са заедно, включително снимка, на която се целуват в басейн. Така тя публично потвърди връзката им.

Още през май двамата бяха забелязани заедно в Ню Йорк — пазарували в Сохо, пътували с метрото и посетили спектакъла „The Outsiders“ на Бродуей. Интересното е, че Байе е с 11 години по-млад от Вон – той е на 30, а тя на 41. Той е скиор от френския национален тим в скоростните дисциплини, като има един подиум - трети в супергигантския слалом в Гармиш - Партенкирхен през 2021 година.

В момента Вон продължава възстановяването си след свирепата контузия по време на олимпийските игри в Италия тази зима.

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