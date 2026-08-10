Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Енес Кантер Фрийдъм официално подаде заявка за участие в драфта на женската НБА

Енес Кантер Фрийдъм официално подаде заявка за участие в драфта на женската НБА

  • 10 авг 2026 | 19:45
  • 759
  • 0
Енес Кантер Фрийдъм официално подаде заявка за участие в драфта на женската НБА

Енес Кантер Фрийдъм изпълни своето обещание и подаде официална заявка за участие в драфта на женската национална баскетболна асоциация (WNBA).

Бившият играч от НБА публикува в социалните мрежи писмо, адресирано до централата на лигата, което беше придружено с коментара: „Правилата са си правила!“

В документа Кантер Фрийдъм потвърждава, че отговаря на изискванията на действащия колективен трудов договор и моли да бъде официално регистриран в списъка с участници за драфта през 2027 г.

Енес Кантер Фрийдъм се записва в драфта на женската НБА
Енес Кантер Фрийдъм се записва в драфта на женската НБА

„Моля офиса на WNBA да потвърди получаването на този документ и да изпраща всякаква бъдеща кореспонденция на посочения по-горе личен имейл адрес. Благодаря ви за официалното оформяне на моята регистрация в списъка с участници за драфта през 2027 г.“, се казва в писмото.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Баскетбол

България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

България отстъпи пред Швеция на Европейското за юноши до 16 години

  • 10 авг 2026 | 16:55
  • 1101
  • 0
Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

Иван Алипиев: Ще покажем, че български отбор е готов за високите етажи на международната баскетболна сцена

  • 10 авг 2026 | 15:15
  • 1354
  • 0
Голямо име в НБА си отиде на 86 години

Голямо име в НБА си отиде на 86 години

  • 10 авг 2026 | 14:57
  • 2296
  • 0
Седариан Рейнс остава играч на Левски

Седариан Рейнс остава играч на Левски

  • 10 авг 2026 | 14:33
  • 2171
  • 2
Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

Националите слагат начало на подготовката за мача с Румъния

  • 10 авг 2026 | 14:19
  • 1258
  • 1
Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

Уембаняма: Способен съм да вкарам 100 точки в един мач

  • 10 авг 2026 | 14:05
  • 1225
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

Ботев (Пловдив) 2:0 Спартак (Варна), Чандъров удвои

  • 10 авг 2026 | 20:42
  • 4576
  • 19
Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

Веласкес: Трябва да сме готови за всеки един сценарий, обстановката в отбора е много добра

  • 10 авг 2026 | 16:01
  • 23026
  • 139
Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

Славия разби десетима от Ботев (Враца) за първа победа през сезона

  • 10 авг 2026 | 20:55
  • 13809
  • 28
Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

Алвеша: Напрежението е в Панатинайкос

  • 10 авг 2026 | 20:10
  • 4500
  • 16
Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

Рейналдо: Температурите са еднакви и за двата отбора

  • 10 авг 2026 | 16:14
  • 10868
  • 5
ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

ЦСКА пусна допълнителни билети за реванша с Макаби (Тел Авив)

  • 10 авг 2026 | 17:22
  • 17967
  • 62