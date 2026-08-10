Енес Кантер Фрийдъм официално подаде заявка за участие в драфта на женската НБА

Енес Кантер Фрийдъм изпълни своето обещание и подаде официална заявка за участие в драфта на женската национална баскетболна асоциация (WNBA).

Бившият играч от НБА публикува в социалните мрежи писмо, адресирано до централата на лигата, което беше придружено с коментара: „Правилата са си правила!“

В документа Кантер Фрийдъм потвърждава, че отговаря на изискванията на действащия колективен трудов договор и моли да бъде официално регистриран в списъка с участници за драфта през 2027 г.

Енес Кантер Фрийдъм се записва в драфта на женската НБА

„Моля офиса на WNBA да потвърди получаването на този документ и да изпраща всякаква бъдеща кореспонденция на посочения по-горе личен имейл адрес. Благодаря ви за официалното оформяне на моята регистрация в списъка с участници за драфта през 2027 г.“, се казва в писмото.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google