40 дни щастие: Радостина Костадинова сподели много личен момент

“Мис Вселена България 2015“ Радостина Костадинова отбеляза 40-ия ден от раждането на сина си Самуил, споделяйки нещо много лично.

Радостина и съпругът ѝ - спортният директор на Левски Георги Костадинов, станаха родители на големия християнски празник - Голяма Богородица, на 15 август. Бебе Самуил проплака след спешно секцио.

А сега щастливото семейство отбеляза още един специален момент. Радостина сподели снимка с бебето и разказа за посещението им в храма.

"40 дни любов. 40 дни благодарност. 40 дни Самуил. Днес със Сами прекрачихме прага на храма за нашата Чиста молитва. Според православната традиция на 40-ия ден след раждането майката и бебето идват в храма, където свещеникът чете специални молитви за тяхното здраве, закрила и духовно укрепване. Това е символичното представяне на детето пред Бога. Традицията следва примера на Божията майка, която на 40-ия ден донася Младенеца Иисус в Йерусалимския храм", разказа Радостина на своите последователи в Инстаграм.

А после допълва: "За мен днес това беше много повече от традиция - беше момент на благодарност! Бъди благословен, мое момче! "

Преди да се роди Самуил, Радостина и Георги вече имат един син - Георги, роден през август 2022 г. Но пътят към появата на тяхното второ дете не е лесен. През март 2025 г. семейството губи близнаци - Радостина е в петия месец тогава. Няколко месеца след трагедията, на кръщенето на малкия Георги, тя сподели, че за първи път след загубата е усетила, че сърцето ѝ отново е пълно. И ето че през май 2026 г. се появи щастливата новина, че отново е бременна. За да се роди на бял свят Самуил. Пожелаваме им да бъдат здрави и много щастливи!

woman.bg

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