Енес Кантер Фрийдъм се записва в драфта на женската НБА

Енес Кантер Фрийдъм и Ройс Уайт, и двамата избирани в първия кръг на драфта на НБА, обявиха плановете си да се включат в драфта на Женската национална баскетболна асоциация (WNBA) през 2027 г., поставяйки под въпрос правилата за допустимост в женския баскетбол.

Двамата бивши играчи от НБА публично заявиха намеренията си на фона на продължаващия дебат за участието на транссексуални спортисти в женските спортове.

Шокиращите съобщения дойдоха в рамките на няколко часа едно от друго, като и двамата използваха планираното си участие в драфта, за да оспорят правилата за допустимост в професионалния женски баскетбол.

After careful consideration and reviewing the current eligibility guidelines,

I’m officially declaring myself a @WNBA prospect.



If simply declaring who you are is all that’s required, then I meet every single requirement necessary to compete in the WNBA.



My team and I have… pic.twitter.com/msncUZUT1J — Enes Kanter FREEDOM (@EnesFreedom) August 7, 2026

Фрийдъм, който прекара 11 сезона в НБА, направи своето изявление в петък чрез социалните мрежи.

"След внимателно обмисляне и преглед на настоящите насоки за допустимост, официално се обявявам за кандидат за WNBA", написа Фрийдъм.

Бившият център от НБА заяви, че правилата за допустимост на лигата трябва да се прилагат последователно, като постави под въпрос как на практика ще се определя полът на състезателите.

"Ако просто да декларираш кой си е всичко, което се изисква, тогава аз отговарям на всяко едно условие, необходимо за участие в WNBA", добави той.

Фрийдъм беше избран от Юта Джаз под номер 3 в драфта на НБА през 2011 г. Той изигра 748 мача в редовния сезон за отборите на Джаз, Оклахома Сити Тъндър, Ню Йорк Никс, Портланд Трейл Блейзърс и Бостън Селтикс.

Високият 208 сантиметра център завърши кариерата си в НБА със средни показатели от 11,2 точки и 7,8 борби на мач. Последната му поява в лигата беше през сезон 2021-22 г.

EXCLUSIVE: Former NBA first-round pick Royce White says he's declaring for the 2027 WNBA Draft, claiming he now identifies as transgender for the purpose of playing professional basketball.



The 6-foot-8 former Houston Rockets draft pick follows fellow former NBA player Enes… pic.twitter.com/yUI8NdoiaX — Fox News (@FoxNews) August 8, 2026

Часове по-късно друг бивш избор от първия кръг на драфта обяви подобни намерения.

Ройс Уайт, когото Хюстън Рокетс избра под номер 16 в драфта на НБА през 2012 г., написа в социалната мрежа X, че също възнамерява да се включи в драфта догодина.

"Аз съм транссексуален. Аз съм жена. Идентифицирам се като жена понякога с цел професионален баскетбол, така че ще се запиша за драфта на WNBA през 2027 г.", каза Уайт в изявление, публикувано в социалните мрежи на "Фокс Нюз".

"Мисля, че ще бъда неудържим. Но аз съм отборен играч. Подавам първо. Правя малките неща. Водех отбора си във всичките пет основни статистически категории в университета Айова Стейт, така че правя по малко от всичко. Ще направя каквото треньорът има нужда от мен. Ще направя каквото момичетата имат нужда от мен... Мисля, че е справедливо", добави той.

За разлика от Фрийдъм, кариерата на Уайт в НБА беше изключително кратка. След като беше избран от Хюстън, той така и не записа мач от редовния сезон за Рокетс и в крайна сметка изигра само три срещи в НБА, всичките със Сакраменто Кингс през сезон 2013/14 г.

По-късно Уайт продължи кариерата си извън НБА, включително с успешни периоди в канадската НБЛ и участия в лигата BIG3.

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Снимки: Gettyimages