Енес Кантер Фрийдъм с нови неприятности след скандала в Чикаго

Енес Кантер Фрийдъм е изправен пред тежки последствия, след като беше изгонен от мача между Чикаго Скай и Индиана Фивър от женската НБА.

Според Карим Коупленд от ESPN, собственикът на Скай Майкъл Алтер е говорил с местни репортери от Чикаго и им е съобщил, че на Кантер Фрийдъм му е забранено да влиза в залата.

Енес Кантер Фрийдъм изгонен от мач на женската НБА

„Кантер Фрийдъм ни показа недвусмислено, че има потенциал да представлява заплаха и че не е в състояние да се контролира до степен, в която да сме сигурни, че няма да стъпи отново на игрището и да се приближи към играчите. Ето защо няма да му разрешим достъп до залата, докато не докаже обратното“, заяви собственика на отбора от Чикаго.

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ESPN потвърди по-ранни съобщения, че Кантер Фрийдъм и Ройс Уайт нямат право да играят в женската лига.

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Снимки: Gettyimages