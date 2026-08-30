Полша се справи със САЩ и ще спори с Франция за трофея „Вагнер“

Вторият ден от XXIII издание на мемориала „Хуберт Йежи Вагнер“, провеждащ се в краковската „Таурон Арена“, донесе нови големи волейболни емоции и интересни развръзки на игрището. В първия мач Франция победи Словения с 3:1, а във втората среща националният отбор на Полша също се справи в четири гейма със състава на САЩ. Победителите ще се изправят един срещу друг в неделния мач, който ще закрие турнира и същевременно ще определи носителя на трофея.

Полша се измъчи със САЩ, но отново триумфира в Лигата на нациите

Последният път, когато отборите на Полша и САЩ се срещнаха, беше на 2 август тази година по време на финала на Лигата на нациите в китайския град Нинбо. Тогава, след драматичен двубой, поляците надделяха, след като обърнаха резултата от 1:2 и триумфираха след тайбрек с 3:2.

В съботния сблъсък американците влязоха по-добре в мача, като от самото начало се опитваха да упражняват натиск със своя сервис. Водеща роля в този елемент имаше диагоналът на САЩ, Джейк Хейнс. Въпреки че „бяло-червените“ бързо успяха да стопят първоначалното изоставане (от 7:11 до 11:11), американците отново притиснаха полския тим от сервис линията. По този начин те отново натрупаха преднина, която не изпуснаха до края на частта (22:25).

Във втория гейм, при резултат 6:6, серия на Шимон Якубишак от сервис, съчетана с ефективен блок на Вилфредо Леон, позволи на „бяло-червените“ да спечелят осем поредни точки. Така те изградиха аванс, който им проправи пътя към категорична победа в гейма (25:15). Началото на третата част беше равностойно, но благодарение на добрата ефективност на Кевин Сасак в атака и на Вилфредо Леон на сервис, полският отбор натрупа преднина от няколко точки. Това им донесе достатъчно спокойствие в играта, за да спечелят уверено и тази част в своя полза (25:20).

Четвъртата и, както се оказа, последна част започна по-добре за гостите отвъд океана, но благодарение на Александер Сливка „бяло-червените“ изравниха резултата (9:9). След това те поеха инициативата, подпечатвайки победата в гейма с 25:22 и в целия мач с 3:1.

„След два мача, в които изиграхме пет гейма в петък и четири днес, имаме много материал за анализ. Радвам се, че успяхме да спечелим и двата двубоя, а нивото на съперниците – включително водещи национални отбори – в тази последна права преди световното първенство е от голямо значение за нас. Винаги е по-добре да се изправяш срещу по-силни противници, но не подценяваме никого. Независимо от силата на съперника, излизаме на игрището с една и съща нагласа за победа“, заяви централният блокировач на полския тим Шимон Якубишак.

"В неделя ни очаква същински финал срещу Франция – един от най-добрите отбори в света, с който сме играли много важни мачове с различен изход. Подхождаме към този съперник с голям респект. Французите спечелиха убедително своите два мача, но се надяваме, че в този решаващ двубой ние ще бъдем победителите“, добави посрещачът Александер Сливка.

По-рано, в 14:00 часа, в „Таурон Арена“ се изправиха олимпийските шампиони от Франция и бронзовите медалисти от тазгодишната Лига на нациите – словенците. „Петлите“ победиха с 3:1, записвайки, подобно на поляците, втората си победа в турнира в Краков.

„Що се отнася до атмосферата, дори в приятелски турнир тя прави огромно впечатление. Преди всичко, нивото на организация е толкова високо, че е невероятно – това не се вижда в други страни. Към това се добавя и подкрепата на феновете, която също е изключителна. Играете пред толкова голяма публика, а атмосферата в залата, както и извън нея, е фантастична. Моите играчи постоянно питат: „Това наистина ли е възможно?“. А аз отговарям: „Да, това е Полша“. За нас тази енергия е огромна мотивация и изключително преживяване преди световното първенство“, така коментира срещата Андреа Джани, селекционер на френския национален отбор и същевременно наставник на клуба от полската лига ЗАКСА Кенджежин-Кожле.

Неделя ще бъде последният ден от турнира. От 15:00 часа ще се изправят Словения и САЩ, а за финал на турнира, от 18:00 часа, ще се състои сблъсъкът между двата непобедени отбора – Полша и Франция.

Резултати от 2-рия ден на XXIII Мемориал „Вагнер“:

ПОЛША – САЩ 3:1 (22:25, 25:15, 25:20, 25:22)

ПОЛША: Ян Фирлей 3, Кевин Сасак 12, Вилфредо Леон 9, Александер Сливка 11, Якуб Майжак 13, Шимон Якубишчак 6 - Максимилиан Граниечни-либеро ( Бартоломей Болондж 3, Марчин Коменда, Камил Семенюк 1, Артур Шалпук)

Старши треньор: НИКОЛА ГЪРБИЧ

САЩ: Мика Ма'а 2, Джейк Хейнс 11, Купър Робинсън 12, Аарън Ръсел 20, Джефри Джендрик 7, Медерик Макхенри 6 - МейсънБригс-либеро (Габи Гарсия, Хартке 6, Роуан).

Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ.

Словения – Франция 1:3 (25:16, 21:25, 15:25, 21:25)

Програма за неделя, 30 август:



15:00 часа: Словения – САЩ (излъчване – Полсат Спорт 1)

18:00 часа: Полша – Франция (излъчване – Полсат Спорт 1)

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