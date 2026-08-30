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  3. Ивайло Станчев: Футболистите ми са герои

Ивайло Станчев: Футболистите ми са герои

  • 30 авг 2026 | 12:24
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Ивайло Станчев: Футболистите ми са герои

Черноморец (Балчик) надви във Варна, втория отбор на Черно море с 1:0. Срещата е от третия кръг на Североизточната Трета лига.

Черноморец (Балчик) излъга дубъла на Черно море
Черноморец (Балчик) излъга дубъла на Черно море

Ивайло Станчев, треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Постигнахме много важна победа. Много отворен, динамичен мач с много положения и греди пред двата отбора. Поздравявам моите футболисти. Те са герои. При липсата на почти цялата титулярна защита някои хора играха на непривични позиции, но смятам, че се справиха отлично. Дадоха много от себе си и затова футболът ни възнагради с трите точки. Имахме двама състезатели, които могат да се появят от пейката. В края се наложи и Мирослав Начев да влиза, тъй като наш играч получи крампи в края, въпреки че състоянието му не позволява да играе в момента. Доволни сме от победата и гледаме към следващия мач“.

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