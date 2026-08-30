Танчо Калпаков: Да продължаваме така

Едноименният тим на Крумовград продължи без грешка, с 4:2 у дома над Нефтохимик (Бургас). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

Крумовград удари и Нефтохимик

Танчо Калпаков, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Всичко върви съвсем нормално. Гледаме ние да си печелим мачовете, имаме добри играчи. Заслужено можем да се зарадваме на успеха и да свалим още от напрежението. Допускаме много леки голове в края, което не е добре. В последните две години отборите ми показваха най-добрата защита. Надявам се, че и това ще се случи. Важното е да си следваме целите“.

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