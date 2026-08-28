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Танчо Калпаков: Нефтохимик респектира, искаме точките

  • 28 авг 2026 | 07:56
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Танчо Калпаков: Нефтохимик респектира, искаме точките

Утре, едноименния тим на Крумовград приема Нефтохимик (Бургас). Срещата е от четвъртия кръг на Югоизточната Трета лига.

„Благодарни сме на кмета на Община Садово и хората по поддръжката на базата, на която водим тренировъчен процес. Стремят се да ни предоставят възможно най-добри условия за подготовка. Предстои пореден мач, поредно изпитание за нас. Уважение към Нефтохимик, клуб с традиции, който дава път на млади играчи. Представя се и на ниво. Това е достатъчно за да ни мотивира максимално. Остава ни да излезем и да изиграем според възможностите си 90-те минути. Целта в тях са трите точки“, коментира пред Sportal.bg Танчо Калпаков, треньор на Крумовград.

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