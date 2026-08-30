Български национали оглавиха класациите след евроквалификацията U20

Български национали оглавиха класациите след европейската квалификация за младежи под 20 години - в зона BVA.

Родните представители са лидери в четири от шестте подреждания, а в други две - са в челото.

България U20 се бори, но завърши със загуба от Русия на евроквалификацията в София

Александър Манушев е начело на класациите на топреализаторите и нападателите.

Манушев има 90 точки в актива си (средно 5,29 на гейм), като изпреварва представителите на Русия и Беларус.

Мартин Татаров и Никола Градинаров са съответно пети и десети - с 54 (3,18 на гейм) и 42 точки (2,62 точки).

При нападателите Манушев отново е първенец със 79 точки (4,65 на гейм), а Мартин Татаров е пети с 43 точки (2,53 на гейм).

При изпълнителите на сервис Никола Градинаров е лидер с 10 аса (средно 0,62 на гейм).

Димитър Пейчинов заема втората позиция с 8 аса (0,57 на гейм).

Александър Манушев и Петко Петков са шести и седми - съответно с 6 и 4 точки от начален удар (средно 0,35 и 0,33 на гейм).

Георги Бойчев пък оглави класацията на посрещачите в надпреварата - с 37,08% перфектно посрещане.

Бойчев е лидер и по ефективност на посрещането - 26,97%.

При центровете Еван Георгиев е втори с 10 блокади (средно 0,67 на гейм).

Първенец е руснакът Саян Байзулдинов - с 11 блокади (0,73 на гейм).

Мартин Татаров и Димитър Пейчинов са осми и десети - със съответно 7 и 6 блокади (средно 0,41 и 0,43 на гейм).

При разпределителите Никола Великов и Петко Петков заемат съответно трета и четвърта позиция - с ефективност 49,51 и 48,39%.

Първенец е руският национал Дияр Гафуров - 61,79% ефективност.

BGvolleyball.com

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google