България U20 се бори, но завърши със загуба от Русия на евроквалификацията в София

Волейболистите от националния отбор на България за младежи до 20 години, който вече се беше класирал за ЕвроВолей 2027, завърши със загуба на квалификацията в София. Воденият от Венцислав Симеонов тим се бори, но отстъпи на Русия с 0:3 (21:25, 26:28, 22:25) в последния си мач от турнира, игран тази вечер пред около 700 зрители в зала "Христо Ботев" в столицата.

По този начин Русия стана победител в целия турнир с 5 победи от 5 мача и 15 точки, с което си спечели квота за европейското първенство догодина. България пък завърши на второ място с 4 победи, 1 загуба и 11 точки, като ще играе на шампионата на Стария континент като най-добрия отбор от зоната на Балканската волейболна асоциация.

Най-резултатен за България стана Александър Манушев с 16 точки (50% ефективност в атака - +4), а Мартин Татаров завърши с 13 точки (1 блок, 1 ас, 48% ефективност в атака и 21% позитивно посрещане - +9).

За "Сборная" Максим Лапшин (2 аса, 38% ефективност в атака и 72% позитивно посрещане -+4) и Павел Морозов (36% ефективност в атака - +7) реализираха 12 и 10 точки за победата.

БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ 0:3 (21:25, 26:28, 22:25)

БЪЛГАРИЯ: Никола Великов 3, Александър Манушев 16, Мартин Татаров 13, Никола Градинаров 6, Евън Георгиев 5, Димитър Пейчинов 1 - Георги Бойчев-либеро (Павел Дженев 3, Петър Господарски 1, Йоан Костадинов 3, Петко Петков 1, Ивайло Донов-либеро)

Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

РУСИЯ: Дияр Гафуров 1, Павел Морозов 10, Максим Лапшин 12, Иля Мелников 7, Ярослав Мокров 8, Саян Байзулдинов 8 - Сергей Беляйкин-либеро (Артьом Дунин, Егор Крилов, Владимир Козловский)

Старши треньор: МИХАИЛ НИКОЛАЕВ.

Снимки: CEV.EU

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