Шампионът Интер с първо гостуване за сезона

Тази вечер от 21:45 часа отборът на Каляри приема действащия шампион Интер на своя стадион „Унипол Домус“ в среща от втория кръг на италианската Серия А. И двата състава стартираха кампанията 2026/2027 по успешен начин и разполагат с по 3 точки в класирането, което обещава интригуващ двубой в Сардиния.

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Воденият от Кристиан Киву тим на Интер стартира защита на титлата си с категоричен успех у дома с 4:1 над Монца. Въпреки че бе изравнен след първия си гол, грандът от Милано реализира три попадения през второто полувреме. Момчетата на Фабио Пизакане от своя страна спечелиха трудното гостуване на Парма с 1:0, записвайки първа победа в откриващ кръг от 2013 година насам.

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Интер би трябвало да излезе в схема 3-5-2 под рамките на вратата с Хосеп Мартинес. В защита се предполага, че ще действат Ян Бисек, Мануел Аканжи и Алесандро Бастони, а в халфовата линия ще стартират Анди Диуф, Николо Барела, Хакан Чалханоолу, Пьотър Жиелински и Федерико Димарко. В предни позиции пък капитанът Лаутаро Мартинес би трябвало да си партнира с младия Франческо Пио Еспозито, който отбеляза попадение в миналия кръг.

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Статистиката от последните срещи е изцяло в полза на гостите от Милано. Интер спечели 9 от последните си 10 мача срещу този съперник в Серия А. През изминалия сезон „нерадзурите“ надделяха и в двата сблъсъка – 2:0 на „Унипол Домус“ и 3:0 на „Джузепе Меаца“. Въпреки че Каляри е в серия от четири поредни победи във всички турнири с края на миналия сезон и лятната подготовка, островният тим ще трябва да даде най-доброто от себе си, за да спре серията на шампионите.

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