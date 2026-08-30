Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Шампионът Интер с първо гостуване за сезона

Шампионът Интер с първо гостуване за сезона

  • 30 авг 2026 | 08:15
  • 341
  • 0
Шампионът Интер с първо гостуване за сезона

Тази вечер от 21:45 часа отборът на Каляри приема действащия шампион Интер на своя стадион „Унипол Домус“ в среща от втория кръг на италианската Серия А. И двата състава стартираха кампанията 2026/2027 по успешен начин и разполагат с по 3 точки в класирането, което обещава интригуващ двубой в Сардиния.

Интер се развихри срещу отбора на Антов за едно полувреме
Интер се развихри срещу отбора на Антов за едно полувреме

Воденият от Кристиан Киву тим на Интер стартира защита на титлата си с категоричен успех у дома с 4:1 над Монца. Въпреки че бе изравнен след първия си гол, грандът от Милано реализира три попадения през второто полувреме. Момчетата на Фабио Пизакане от своя страна спечелиха трудното гостуване на Парма с 1:0, записвайки първа победа в откриващ кръг от 2013 година насам.

Каляри ликува на "Тардини" след фамозен гол
Каляри ликува на "Тардини" след фамозен гол

Интер би трябвало да излезе в схема 3-5-2 под рамките на вратата с Хосеп Мартинес. В защита се предполага, че ще действат Ян Бисек, Мануел Аканжи и Алесандро Бастони, а в халфовата линия ще стартират Анди Диуф, Николо Барела, Хакан Чалханоолу, Пьотър Жиелински и Федерико Димарко. В предни позиции пък капитанът Лаутаро Мартинес би трябвало да си партнира с младия Франческо Пио Еспозито, който отбеляза попадение в миналия кръг.

Киву: Все още не сме в най-добрата си форма, имаме още място за подобрение
Киву: Все още не сме в най-добрата си форма, имаме още място за подобрение

Статистиката от последните срещи е изцяло в полза на гостите от Милано. Интер спечели 9 от последните си 10 мача срещу този съперник в Серия А. През изминалия сезон „нерадзурите“ надделяха и в двата сблъсъка – 2:0 на „Унипол Домус“ и 3:0 на „Джузепе Меаца“. Въпреки че Каляри е в серия от четири поредни победи във всички турнири с края на миналия сезон и лятната подготовка, островният тим ще трябва да даде най-доброто от себе си, за да спре серията на шампионите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Струмска слава вкара три на Пирин (Разлог)

Струмска слава вкара три на Пирин (Разлог)

  • 30 авг 2026 | 05:43
  • 1019
  • 0
Меси изригна с четири гола и измъкна Интер Маями от кризата

Меси изригна с четири гола и измъкна Интер Маями от кризата

  • 30 авг 2026 | 04:39
  • 9971
  • 19
Фланелки на Кийгън отиват на търг

Фланелки на Кийгън отиват на търг

  • 30 авг 2026 | 03:07
  • 1016
  • 0
Кесие се завръща в Аталанта

Кесие се завръща в Аталанта

  • 30 авг 2026 | 02:35
  • 1396
  • 0
Страсбург излъга вицешампиона

Страсбург излъга вицешампиона

  • 30 авг 2026 | 02:21
  • 1235
  • 0
Ковач се опасява, че халф на Борусия се е контузил

Ковач се опасява, че халф на Борусия се е контузил

  • 30 авг 2026 | 02:11
  • 1229
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

Левски ще се опита да продължи с наказателната акция в efbet Лига срещу разколебаните "канарчета"

  • 30 авг 2026 | 07:24
  • 4476
  • 21
ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

ЦСКА ще надига глава срещу коравите "моряци"

  • 30 авг 2026 | 07:44
  • 2066
  • 17
Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

Спартак (Варна) и Лудогорец ще преследват точки край морето

  • 30 авг 2026 | 07:10
  • 2325
  • 0
Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

Станаха ясни датите и часовете на мачовете на Левски в Лига Европа! Милан пристига в София през януари

  • 29 авг 2026 | 21:33
  • 38763
  • 152
ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

ЦСКА започва срещу Монако в Лига на конференциите - ето пълната програма на "червените"

  • 29 авг 2026 | 21:36
  • 32796
  • 86
Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

Съседски тест за националите по пътя към ЕвроБаскет

  • 30 авг 2026 | 07:05
  • 3447
  • 2