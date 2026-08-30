Петков: Днес показахме концентрация до последния съдийски сигнал

Лукас Петков изигра изключително силен мач в Бундеслигата с клубния си Елверсберг срещу Байер (Леверкузен) при успеха с минималното 3:2. Българинът направи гол и асистенция за новаците в германския елит, където той ще се изявява за втори път в кариерата си, след като през 2021 г. го направи с екипа на Аугсбург.

Лукас Петков поведе Елверсберг за исторически гол и мечтано начало на сезона срещу Леверкузен

“Изминах дълъг и труден път, за да се върна отново в Бундеслигата. Целта ни е да се задържим в тази лига и сме решени да го постигнем, като останем верни на начина, по който играем. Днес показахме концентрация до последния съдийски сигнал и заслужено започнахме сезона с победа”, каза Петков.

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