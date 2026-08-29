Хикс в Берковица

2:2 приключиха в Берковица, местния Ком и Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига. Домакините изиграха заключителния половин час с намален състав. Цветко Иванов им даде преднина с попадение, четвърт час след началото. Той пропусна да удвои от дузпа в края на първото полувреме. В 58-ата минута Антон Костов от Ком беше отстранен с червен картон, който беше оспорван от съотборниците му. Емилиян Ангелов възстанови равенството в 70-ата минута. Кулминацията остана за финал. Първо Даниел Огнянов реализира от фаул за 2:1 в 88-ата минута. В 91-ата пък Момчил Кузманов фиксира хикса.

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