Янтра (Полски Тръмбеш) привлече трима

Красимир Крумов (централен защитник), Бисер Алексиев (централен нападател) и Марин Пендов (централен защитник) ще играят за Янтра (Полски Тръмбеш) през новия сезон на Северозападната Трета лига. По-рано през лятото в Янтра пристигнаха петима нови – крайния бранител Боян Генчев, централните защитници Алекс Сергеев, Виктор Спасов, халфовете Христо Симеонов и Мирослав Кръстев. За жалост обаче четирима от тях получиха трайни контузии. Единствено Кръстев е на разположение на треньорския щаб. Именно въпросните травми предизвикаха привличането на Крумов, Алексиев и Пендов.

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