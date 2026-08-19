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  3. Янтра (Полски Тръмбеш) привлече трима

Янтра (Полски Тръмбеш) привлече трима

  • 19 авг 2026 | 15:15
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Янтра (Полски Тръмбеш) привлече трима

Красимир Крумов (централен защитник), Бисер Алексиев (централен нападател) и Марин Пендов (централен защитник) ще играят за Янтра (Полски Тръмбеш) през новия сезон на Северозападната Трета лига. По-рано през лятото в Янтра пристигнаха петима нови – крайния бранител Боян Генчев, централните защитници Алекс Сергеев, Виктор Спасов, халфовете Христо Симеонов и Мирослав Кръстев. За жалост обаче четирима от тях получиха трайни контузии. Единствено Кръстев е на разположение на треньорския щаб. Именно въпросните травми предизвикаха привличането на Крумов, Алексиев и Пендов.

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