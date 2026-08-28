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  3. Венцеслав Иванов за мача с Янтра (ПТ)

Венцеслав Иванов за мача с Янтра (ПТ)

  • 28 авг 2026 | 08:33
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Венцеслав Иванов за мача с Янтра (ПТ)

Утре Ком (Берковица) приема Янтра (Полски Тръмбеш). Срещата е от втория кръг на Северозападната Трета лига.

„В първия ни мач от първенството показахме хубави и не толкова добри неща. Не сме се съмнявали, че ще ни е трудно. Нов състав сме. Имаме дебютанти. Нужно ни е време за да придобием увереност, облик и да демонстрираме характер. Сега срещу нас е опитен противник. Очаквам да се представим по-добре. Напълно нормално е на нашия стадион да търсим победата“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.

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