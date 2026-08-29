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  3. Франция надделя над САЩ в откриващия мач на Мемориал „Хуберт Вагнер“

Франция надделя над САЩ в откриващия мач на Мемориал „Хуберт Вагнер“

  • 29 авг 2026 | 12:29
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Франция надделя над САЩ в откриващия мач на Мемориал „Хуберт Вагнер“

В първия мач от 23-ото издание на Мемориал „Хуберт Йежи Вагнер“, проведен в „Таурон Арена“ в Краков, националният отбор на Франция победи убедително САЩ с 3:0 (28:26, 25:21, 25:23), без да даде шанс на съперника си в нито един от трите гейма.

Волейболистите на Франция влязоха по-добре в мача и бързо поведоха с 5:1. При сервисите на Мерик Макхенри обаче американците успяха да намалят разликата (7:8), а с развитието на гейма „трикольорите“ започнаха да губят ефективност по фланговете. Предимството премина на страната на възпитаниците на треньора Кирали (16:13), които го поддържаха до ключовата фаза (21:18). Това обаче не беше последната дума на французите, които доведоха гейма до равенство (26:26) и показаха повече хладнокръвие в решаващите моменти, за да го спечелят с 28:26.

Втората част имаше подобен развой, но този път предимството се задържа значително по-дълго на страната на отбора на Андреа Джани. Точно преди ключовия момент то дори нарасна до четири точки благодарение на добрите сервиси на Антоан Бризар (20:16). Отборът на Франция не позволи тази преднина да бъде стопена и спечели уверено с 25:21.

Французите започнаха много добре и третия гейм, като поддържаха предимство на мрежата. Американците се опитаха да наваксат, водени от своя лидер Джейк Хейнс, но от другата страна на мрежата Тео Фор и Матис Ено не намаляха темпото (23:22). Американците имаха своите шансове да удължат гейма, но и този път ефективността беше на страната на отбора на треньора Джани, който затвори мача с победа 25:23.

Тревор Клевено: "Смятам, че се получи добър мач. И двата отбора преминават през по-труден момент, което е разбираемо – тепърва трябва да намерим правилния ритъм. Като цяло обаче съм доволен от представянето ни, а резултатът 3:0 срещу силен съперник радва, особено на старта на турнира. Това удовлетворение се подсилва от атмосферата, създадена от феновете. В Полша привържениците винаги се грижат за невероятен климат, а да се играе в Краков е особено удоволствие. Залата беше пълна до краен предел, а ние като състезатели много ценим такава енергия от трибуните – това е допълнителна мотивация да играем още по-добре. Точно затова завръщането в Полша винаги ми носи радост. Краков е място, където обичам да се връщам, а участието в такъв турнир е голямо удовлетворение за мен. Тук се изправяме срещу водещи отбори, което е идеална подготовка преди толкова важно събитие като Европейското първенство. Този мемориал е турнир от висок ранг, а възможността да се изправим срещу отбори, които бяха на подиума в Лигата на нациите, ни позволява да повишим нивото си и да се подготвим по-добре за трудните предизвикателства".

Ерик Шоджи: "Да играя в Краков е невероятно преживяване за мен. Познавам добре Полша, „Таурон Арена“ и самия град, затова е още по-приятно да изпитам всичко това от гледната точка на националния отбор. Фактът, че на приятелски мач с Франция дойдоха 10 хиляди зрители, прави огромно впечатление и показва колко специална е атмосферата около волейбола в тази страна. В тази фаза на подготовка резултатите не са най-важни. Разбира се, винаги искаме да побеждаваме и да даваме 100% на игрището, но треньорите взеха съзнателно решение да променят малко състава и да дадат шанс на други състезатели. Днес не успяхме, но Франция е страхотен отбор, който също се подготвя интензивно за Европейското първенство. Ключово в този момент е да тестваме различни решения и да проверяваме нови опции. В Лигата на нациите видяхме много отбори в различни конфигурации, а сега някои играчи отсъстват. Това е целенасочено действие на треньорския щаб – искаме играчи като Майка Маа да могат да играят, особено след като основният ни разпределител, Майка Кристенсен, не е на разположение. Възможността да играем с нови съотборници е ценна и ни позволява да се развиваме преди най-важните турнири."

САЩ – ФРАНЦИЯ 0:3 (26:28, 21:25, 23:25)
САЩ: Мика Ма'а 3, Джейк Хейнс 14, Аарън Ръсел 12, Купър Робинсън 3, Медерик МакХенри 5, Макъл Кнайдж 3 - Ерик Шоджи-либеро (Джордан Юърт 2, Бригс-либеро, Джефри Джендрик 2, Габи Гарсия, Хартке)
Старши треньор: КАРЧ КИРАЛИ
ФРАНЦИЯ: Антоан Бризар 4, Тео Фор 9, Матис Ено 12), Тревор Клевено 10, Юе 4, Иегбекедо 6 - Бенжамен Диез-либеро (Амир Тизи-Уалу и Ноа Дюфло-Роси).
Старши треньор: АНДРЕА ДЖАНИ.

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