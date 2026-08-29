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Марк Маркес: Знаех, че трябва да атакувам в първия завой

  • 29 авг 2026 | 17:17
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Марк Маркес: Знаех, че трябва да атакувам в първия завой

Марк Маркес спечели своята пета спринтовата победа от началото на сезона и трета поредна в Арагон благодарение на много агресивна атака в първия завой, която му позволи да изпревари стартиралия от полпозишъна Марко Бедзеки.

След финала световният шампион каза, че е бил наясно, че трябва да атакува още на старта, най-вече заради факта, че Бедзеки заложи на меката задна гума, докато Маркес беше със средно твърдата. Според пилота на Дукати в утрешното дълго състезание ситуацията ще бъде същата.

С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон
С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

„Знаех, че Марко е с меката задна гума и трябваше да атакува в първия завой. Утре ще бъде още от същото. Разбира се, добрият старт помогна много, след това имах добро темпо, но и групата беше доста бърза, особено Алекс. Нека да видим дали утре ще можем да се подобрим и да сме постоянни колкото днес“, заяви световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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