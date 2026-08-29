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С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

  • 29 авг 2026 | 16:32
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С много агресия в първия завой Марк Маркес си осигури победата в спринта в Арагон

За трета поредна година световният шампион Марк Маркес спечели победата в спринтовото състезание в Арагон, като за испанеца това е общо 20-ти спринтов успех в MotoGP.

Пилотът на Дукати стартира от втората позиция на „Моторланд Арагон“, зад победителя от квалификацията Марко Бедзеки. Италианецът очаквано направо по-добро потегляне с меката задна гума на Мишлен, докато Маркес беше със средно твърдата смес.

В спирането за първия завой обаче предимството беше на страната на Маркес, който спря изключително късно и атакува агресивно Бедзеки за първия завой. Тази атака от страна на представителя на домакините отвори вратата и пред неговия по-малък брат Алекс, който също успя да изпревари Бедзеки на изхода от първата крива, за да се изкачи на второто място.

До финала на дистанцията от 11 обиколки Марк Маркес не допусна изненади и спечели своя пети спринт от началото на 2026 година, триумфирайки с аванс от 1.1 секунди пред брат си Алекс. Тройката с изоставане от 2.0 спрямо победителя допълни Бедзеки, а в подножието на подиума остана Педро Акоста с КТМ.

Лидерът в генералното класиране Хорхе Мартин се движеше четвърти, но допусна грешка в последния завой в средата на надпреварата, която позволи на Акоста да го изпревари, след което Мартинатора, който също беше с меката задна гума, започна да изостава. В крайна сметка той финишира на 3.5 зад Акоста, но нямаше от какво да се притеснява, тъй като пресече финалната линия с аванс от 4.2 пред завършилия шести Фермин Алдегер.

Завръщащият се след продължително отсъствие заради контузия пилот на Грезини Дукати направи много силни последни обиколки, в които напредна с две позиции, изпреварвайки първи Раул Фернандес, а след това и Диого Морейра. Така той завърши шести пред Морейра, Фернандес и другия завръщащ се след контузия пилот Йоан Зарко, който взе последната точка от спринта в Арагон.

В генералното класиране лидер с 245 точки е Мартин, който води с 29 пред съотборника си в Априлия Бедзеки. С победата си днес Маркес се изкачи на третото място, изпреварвайки контузения Ай Огура, като световният шампион изостава с 33 пункта от първата позиция.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Арагон

Надпреварата за Гран При на Арагон, 13-ти кръг за сезон 2026 в MotoGP, е предвидена за утре (30 август) от 15:00 часа българско време и ще може да бъде проследена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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